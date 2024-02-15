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ТАСС

SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников системы связи Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

По данным компании, специалисты выявили "общие проблемы среди небольшого числа космических аппаратов, которые могут повысить вероятность сбоев в будущем"

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, выведет с орбиты более 100 старых спутников системы связи Starlink.

"В ближайшие недели и месяцы SpaceX проведет управляемый сход сорбиты примерно 100 дополнительных спутников Starlink ранней версии 1", - говорится в распространенном заявлении компании.

В SpaceX указали, что эти космические аппараты "сохраняют маневренность и эффективно служат пользователям". Тем не менее специалисты выявили "общие проблемы среди небольшого числа космических аппаратов, которые могут повысить вероятность сбоев в будущем".

В компании заявили, что спутники будут постепенно снижать свою орбиту. "Операция по управляемому сходу с орбиты займет около шести месяцев", - объяснили в SpaceX. Там добавили, что такой способ безопаснее "баллистического схода с орбиты", поскольку все аппараты будут сохранять управляемость, благодаря чему будет возможность избежать столкновений во время снижения. 

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