SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников системы связи Starlink

По данным компании, специалисты выявили "общие проблемы среди небольшого числа космических аппаратов, которые могут повысить вероятность сбоев в будущем"

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, выведет с орбиты более 100 старых спутников системы связи Starlink.

"В ближайшие недели и месяцы SpaceX проведет управляемый сход сорбиты примерно 100 дополнительных спутников Starlink ранней версии 1", - говорится в распространенном заявлении компании.

В SpaceX указали, что эти космические аппараты "сохраняют маневренность и эффективно служат пользователям". Тем не менее специалисты выявили "общие проблемы среди небольшого числа космических аппаратов, которые могут повысить вероятность сбоев в будущем".

В компании заявили, что спутники будут постепенно снижать свою орбиту. "Операция по управляемому сходу с орбиты займет около шести месяцев", - объяснили в SpaceX. Там добавили, что такой способ безопаснее "баллистического схода с орбиты", поскольку все аппараты будут сохранять управляемость, благодаря чему будет возможность избежать столкновений во время снижения.