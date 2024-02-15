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ТАСС

Борисов: "волшебный пендель" не поможет привлечь частные инвестиции в космическую сферу

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Успех владельца SpaceX Илона Маска гендиректор Роскосмоса объяснил сложившимися обстоятельствами и талантом бизнесмена

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вложение частного капитала в рынок космических услуг начнется только тогда, когда инвесторы увидят в этом прямую собственную выгоду, внешнее давление не поможет. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

"Пока не созданы реальные рыночные ситуации, и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет - это реалии жизни", - сказал Борисов в ответ на предположение журналиста Владимира Соловьева, что мотивировать частных инвесторов поможет "волшебный пендель".

Успех владельца компании SpaceX Илона Маска Борисов объяснил сложившимися обстоятельствами и талантом бизнесмена. "Феномена Маска как такового нет, просто сложилось все так, ну и плюс к тому [он] гениальный управленец и инженер, надо признать", - сказал глава Роскосмоса. 

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Илон Маск
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