Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Подмосковье

Министр распорядился ускорить усовершенствование комплекса "Арена-М" для защиты от барражирующих дронов

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области, сообщило российское военное ведомство в среду.

"На предприятии главе российского военного ведомства представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М", - сказано в сообщении.

"Данный комплекс активной защиты ("Арена-М" - ИФ), предназначенный для защиты от противотанковых средств противника представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", - доложил министру конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин.

"Быстрее надо делать", - потребовал Шойгу.

Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий, выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз".

"В ходе рабочего совещания министр обороны РФ отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью. Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО", - информирует Минобороны России.