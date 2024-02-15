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Интерфакс-АВН

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Подмосковье

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Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М")
Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М").
Источник изображения: einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Министр распорядился ускорить усовершенствование комплекса "Арена-М" для защиты от барражирующих дронов

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области, сообщило российское военное ведомство в среду.

"На предприятии главе российского военного ведомства представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М", - сказано в сообщении.

"Данный комплекс активной защиты ("Арена-М" - ИФ), предназначенный для защиты от противотанковых средств противника представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", - доложил министру конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин.

"Быстрее надо делать", - потребовал Шойгу.

Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий, выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз".

"В ходе рабочего совещания министр обороны РФ отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью. Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО", - информирует Минобороны России.

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Страны
Россия
Продукция
Хризантема-С
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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