Newsweek: постпред Китая при ООН призвал Запад прекратить поставки оружия ВСУ

Постпред Китая при ООН в ходе заседания Совбеза поддержал Россию и призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием, пишет Newsweek. Также он напомнил США и Европе о необходимости выполнить Минские соглашений.

Аадил Брар

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь (Zhang Jun) заявил, что для эффективности дипломатических усилий США должны прекратить отправку оружия на Украину. "Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал он с намеком на США во время заседания Совбеза ООО по украинскому вопросу 12-го февраля.

Комментарии Чжана прозвучали на фоне продолжающихся не первый год сигналов Кремля о заинтересованности в дипломатическом урегулировании конфликта. Украина, в свою очередь, добивается от США дополнительного финансирования, чтобы начать еще одно контрнаступление с целью отбить подконтрольные российским войскам территории. Официально Китай не оказывает военную поддержку России, но его финансовая помощь позволяет Кремлю производить оружие и покрывать армейские нужды.

Китай призвал к выполнению Минских соглашений, достигнутых между Россией и Украиной в 2014 году. "Безопасность одной страны не может существовать за счет безопасности других государств, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Все страны имеют равные интересы безопасности", — заявил китайский постпред.

Также Чжан обратился к НАТО с призывом "прекратить угрозы". "НАТО должна придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу. В частности, она должна проснуться от мифа о силе и перестать угрожать и требовать войны", — сказал дипломат.

Во вторник Сенат одобрил законопроект о выделении 95,3 млрд долларов иностранного финансирования, включающий пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы проголосовали в соотношении 70:29, открыв документу дверь в Палату представителей, которой предстоит рассмотреть вопрос выделения дополнительной помощи Украине в размере 60,06 млрд долларов, сообщает CNN. Помимо демократов и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, "за" проголосовали 22 республиканца.

Эксперты утверждают, что помощь Украине имеет решающее значение для усилий по возвращению утраченных территорий.

"Без западной военной помощи шансы Украины на успешное возобновление крупномасштабных наступательных операций в 2025 году находятся на границе оптимистического диапазона. Это, в свою очередь, требует иной долгосрочной стратегии для Украины, ее союзников и партнеров", — заявил 7 февраля Юджин Румер (Eugene Rumer), старший научный сотрудник и директор Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги*.

*организация внесена Минюстом в список иноагентов