Войти
ИноСМИ

Китай поддержал Россию в ООН и выдвинул Западу жесткое требование (Newsweek, США)

214
0
0
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине.
Источник изображения: © МИД РФ

Newsweek: постпред Китая при ООН призвал Запад прекратить поставки оружия ВСУ

Постпред Китая при ООН в ходе заседания Совбеза поддержал Россию и призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием, пишет Newsweek. Также он напомнил США и Европе о необходимости выполнить Минские соглашений.

Аадил Брар

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь (Zhang Jun) заявил, что для эффективности дипломатических усилий США должны прекратить отправку оружия на Украину. "Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал он с намеком на США во время заседания Совбеза ООО по украинскому вопросу 12-го февраля.

Комментарии Чжана прозвучали на фоне продолжающихся не первый год сигналов Кремля о заинтересованности в дипломатическом урегулировании конфликта. Украина, в свою очередь, добивается от США дополнительного финансирования, чтобы начать еще одно контрнаступление с целью отбить подконтрольные российским войскам территории. Официально Китай не оказывает военную поддержку России, но его финансовая помощь позволяет Кремлю производить оружие и покрывать армейские нужды.

Китай призвал к выполнению Минских соглашений, достигнутых между Россией и Украиной в 2014 году. "Безопасность одной страны не может существовать за счет безопасности других государств, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Все страны имеют равные интересы безопасности", — заявил китайский постпред.

Также Чжан обратился к НАТО с призывом "прекратить угрозы". "НАТО должна придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу. В частности, она должна проснуться от мифа о силе и перестать угрожать и требовать войны", — сказал дипломат.

Во вторник Сенат одобрил законопроект о выделении 95,3 млрд долларов иностранного финансирования, включающий пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы проголосовали в соотношении 70:29, открыв документу дверь в Палату представителей, которой предстоит рассмотреть вопрос выделения дополнительной помощи Украине в размере 60,06 млрд долларов, сообщает CNN. Помимо демократов и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, "за" проголосовали 22 республиканца.

Эксперты утверждают, что помощь Украине имеет решающее значение для усилий по возвращению утраченных территорий.

"Без западной военной помощи шансы Украины на успешное возобновление крупномасштабных наступательных операций в 2025 году находятся на границе оптимистического диапазона. Это, в свою очередь, требует иной долгосрочной стратегии для Украины, ее союзников и партнеров", — заявил 7 февраля Юджин Румер (Eugene Rumer), старший научный сотрудник и директор Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги*.

*организация внесена Минюстом в список иноагентов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
13.11.2023
Вот почему разжигание войн во всем мире стало выгодно для США
19.10.2023
Аналитики рассказали, чем похожи конфликты в Газе и на Украине
20.02.2023
В США объяснили, в чем был прав Путин, когда начал СВО
30.08.2022
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе