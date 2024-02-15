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ТАСС

Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный

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Самолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы
Самолет Ту-134 в аэропорту космодрома Восточный во время проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы.
Источник изображения: © Фото : Госкорпорация "Роскосмос" / Telegram

В Роскосмосе сообщили, что специалисты космического центра "Восточный" разгрузили контейнеры и доставили их на техкомплекс космодрома с помощью автотранспорта

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый грузовой самолет Ил-76МДК приземлился в аэропорту космодрома Восточный с грузом космического назначения. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет госкорпорации "Роскосмос" - Ил-76МДК с грузом космического назначения", - сообщили там.

Отмечается, что специалисты космического центра "Восточный" разгрузили контейнеры и доставили их на техкомплекс космодрома с помощью автотранспорта.

В конце июля Роскосмос сообщил, что аэропортовый комплекс Восточного принял первый воздушный борт. Им оказался вертолет, на котором специальная рекогносцировочная комиссия совершила облет территорий для определения площадок приземления многоразовой первой ступени перспективной ракеты-носителя "Амур". Первый самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу аэропорта в августе.

В настоящий момент на Восточном идет строительство объектов второй очереди, в том числе аэропортового комплекса. В апреле Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) сообщил о планах увеличения длины взлетно-посадочной полосы с трех километров до четырех. 

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Ил-76
Ил-76МД
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