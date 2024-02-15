Конгрессмен считает, что законопроект о помощи Украине не имеет шансов на одобрение

Кори Миллс отметил, что законопроект Сената служит "бомбой замедленного действия"

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Законопроект, включающий помощь Украине и Израилю, не имеет шансов на одобрение в Палате представителей Конгресса США. Такое мнение выразил член Палаты Кори Миллс (республиканец, от штата Флорида) во вторник в интервью телеканалу Newsmax.

"Я надеюсь, что он обречен на провал", - отметил он. По словам Миллса, приоритеты Сената, который одобрил этот законопроект, "сейчас точно не сводятся [к тому, чтобы сделать] Америку первой". "Они скорее пытаются обезопасить чужие границы, включая границы Украины, где, как мы видим, уже широко распространена коррупция", - пояснил законодатель.

По его мнению, приоритетом Сената сейчас выступает "Украина, а не Америка". Миллс согласился с тем, что законопроект Сената служит "бомбой замедленного действия". Он подчеркнул, что США нужно научиться "расставлять приоритеты". "Мы должны начать беспокоиться об укреплении вооруженных сил. Мы должны начать заботиться об охране границ. Мы должны начать рассматривать стратегии экономического роста и возвращения к энергетической независимости. Мы не сможем этого сделать, если в центре нашего внимания будет стоять безопасность Украины", - пояснил законодатель.

Сенат Конгресса одобрил указанный законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Киева, $14,1 млрд - на помощь Израилю. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее называл законопроект "заведомо непроходным".

Последний транш американской военной помощи Украине оценивался в $250 млн. Он был выделен в декабре 2023 года из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году.