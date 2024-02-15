Военный эксперт назвал преимущества российского танка Т-80 в зоне СВО

Военный эксперт Прохватилов назвал скорость преимуществом танка Т-80

Российский модернизированный танк Т-80БВМ выгодно отличается от других своей скоростью, способностью быстро менять позицию и двигаться задним ходом. О преимуществах машины военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал в среду, 14 февраля.

По его словам, в ходе конфликта на Украине стало ясно, что любые танки беззащитны перед беспилотниками, поэтому практически безразлично, на какой танк навешивать современные ударные и оборонительные системы.

«Т-80 в любой модернизации хорош тем, что он быстрый и, главное, имеет быстрый задний ход», — отметил он в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт считает, что сегодня задача танка — сделать выстрел и быстро сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

12 февраля экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили позиции и укрепления ВСУ на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает телеканал «Звезда».

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