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Военный эксперт назвал преимущества российского танка Т-80 в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Военный эксперт Прохватилов назвал скорость преимуществом танка Т-80

Российский модернизированный танк Т-80БВМ выгодно отличается от других своей скоростью, способностью быстро менять позицию и двигаться задним ходом. О преимуществах машины военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал в среду, 14 февраля.

По его словам, в ходе конфликта на Украине стало ясно, что любые танки беззащитны перед беспилотниками, поэтому практически безразлично, на какой танк навешивать современные ударные и оборонительные системы.

«Т-80 в любой модернизации хорош тем, что он быстрый и, главное, имеет быстрый задний ход», — отметил он в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт считает, что сегодня задача танка — сделать выстрел и быстро сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

12 февраля экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили позиции и укрепления ВСУ на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает телеканал «Звезда».

5 февраля в Минобороны рассказали, что танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки «Центр» уничтожили район дислокации живой силы и арсенала ВСУ в районе Торского участка в зоне проведения спецоперации. Огнем 125-миллиметровых гладкоствольных пушек танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что техника Вооруженных сил (ВС) России превосходит американский танк M1 Abrams. Abrams — это чрезвычайно тяжелый и капризный танк, а российский Т-90 в состоянии противостоять Abrams.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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