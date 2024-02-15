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ТАСС

Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения помощи Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: NATO handout via Getty Images

Сенат Конгресса США при поддержке нескольких республиканцев принял законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает от Конгресса США скорого одобрения нового пакета помощи Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны НАТО.

"Я приветствую решение ЕС о выделении помощи (в €50 млрд на ближайшие четыре года - прим. ТАСС), и я ожидаю, что вскоре последует одобрение со стороны Конгресса США", - сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что в ходе своего последнего визита в США в конце января он провел несколько встреч с конгрессменами-республиканцами, убеждая их поддержать пакет помощи Украине. "Я услышал от них слова широкой поддержки НАТО и Украины. Я приветствую решение в Сенате (по одобрению помощи Украине - прим. ТАСС), и ожидаю, что за этим скоро последует решение Палаты представителей Конгресса США", - отметил он.

Во вторник Сенат Конгресса США при поддержке нескольких республиканцев принял законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон указал в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей. Впоследствии он также подтвердил, что не собирается в настоящее время выносить на голосование данный документ. 

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