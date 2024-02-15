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ТАСС

Канада выделит $44 млн на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Dejong

По данным Bloomberg, средства получит "коалиция по укреплению потенциала военно-воздушных сил" Украины

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Канады выделят $44 млн на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, министр национальной обороны Канады Уильям Блэр объявил об этом решении на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе. Как отмечает агентство, средства получит "коалиция по укреплению потенциала военно-воздушных сил" Украины. В частности, пишет Bloomberg, финансирование пойдет на поставки F-16 и необходимого оборудования, а также запасных частей и боеприпасов.

Ранее оборонное ведомство Канады сообщило о планах передать Украине 10 многоцелевых катеров и предоставить инструкторов и самолеты для обучения в Европе украинских пилотов полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. Кроме того, Оттава намеревалась перечислить на обучение в Европе украинских пилотов управлению истребителями F-16 $11,1 млн. В заявлении Минобороны уточнялось, что эта программа обучения начнется в феврале 2024 года и будет продолжаться в том числе в 2025 году.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и планируют передать Украине определенное количество истребителей F-16. В распоряжении Нидерландов находятся 42 самолета, которые заменены на более современные F-35. Ранее нидерландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные 18 будут использоваться для подготовки пилотов. 

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Страны
Дания
Канада
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
F-35
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