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ТАСС

БДК "Александр Шабалин" приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта

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Большой десантный корабль "Александр Шабалин"
Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775.
Источник изображения: topwar.ru

По словам собеседника агентства, государственные испытания перед возвращением в боевой состав Балтийского флота ожидаются летом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775 Балтийского флота (БФ) приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Александр Шабалин" после ремонта на КМОЛЗ приступил к заводским ходовым испытаниям. Его государственные испытания перед возвращением в боевой состав БФ ожидаются летом этого года", - сказал собеседник агентства. Второй источник подтвердил эту информацию.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

БДК "Александр Шабалин" был построен на судоверфи в Гданьске (Польша) и спущен на воду в 1985 году, 14 января 1986 года на корабле поднят военно-морской флаг СССР, он получил наименование БДК-60 и вошел в состав Балтийского флота. В 1986 году ему присвоено имя "Александр Шабалин" в честь дважды Героя Советского Союза - контр-адмирала Александра Шабалина. 

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Страны
Польша
Россия
Проекты
БДК 775
БФ
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