"С высокой точностью": Шойгу проверил выполнение ГОЗ по ракетным комплексам

Шойгу поручил вносить изменения в ракеты "Искандер" и "Кинжал" по опыту СВО
МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые "Конструкторским бюро машиностроения" (КБМ) изделия с учетом опыта их применения в СВО.
Как отметили в МО РФ, в ходе совещания по итогам рабочей поездки Шойгу "поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО".
Он осмотрел готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М". Министр потребовал ускорить производство этих комплексов.
По словам главы Минобороны, выпускаемые КБМ высокоточные комплексы доказали эффективность в СВО.
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