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РИА Новости

"С высокой точностью": Шойгу проверил выполнение ГОЗ по ракетным комплексам

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Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления Западной группировкой войск в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления Западной группировкой войск в зоне СВО.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Шойгу поручил вносить изменения в ракеты "Искандер" и "Кинжал" по опыту СВО

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые "Конструкторским бюро машиностроения" (КБМ) изделия с учетом опыта их применения в СВО.

"Российский министр обороны проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией КБМ в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в МО РФ, в ходе совещания по итогам рабочей поездки Шойгу "поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО".

"Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", – отметил Шойгу, слова которого приводят в сообщении министерства.

Он осмотрел готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М". Министр потребовал ускорить производство этих комплексов.

"Быстрее надо делать", – сказал Шойгу, заслушав доклад генконструктора КБМ Валерия Кашина о комплексе "Арена-М" и комплексах защиты от барражирующих дронов.

По словам главы Минобороны, выпускаемые КБМ высокоточные комплексы доказали эффективность в СВО.

"В ходе рабочего совещания министр обороны РФ отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью", – сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее радио Sputnik писало, какие задачи следует решать в зоне СВО с помощью БПЛА.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Хризантема-С
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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