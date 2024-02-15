Подоляк ждет от Сырского изменения тактики ВСУ по всей линии фронта

По словам советника главы офиса украинского президента, после провала контрнаступления необходимо новое видение действий ВСУ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и его команды изменения тактики действий сухопутных войск на всех направлениях.

"[Ожидаю] изменения тактики действий, касающихся сухопутной части войны, то есть того, что происходит по сухопутному плацдарму, и, соответственно, чтобы мы другим взглядом посмотрели на происходящие события. <...> то есть все, что касается донецкого, луганского, запорожского, херсонского и харьковского направлений", - сказал он в эфире YouTube-канала агентства УНИАН, отвечая на вопрос об ожиданиях от перестановок в военном руководстве.

По его словам, после провала контрнаступления необходимо новое видение действий ВСУ. "Хотелось бы, чтобы была несколько иная точка зрения на то, что нужно делать, с учетом того, что 2023 год, к сожалению, не дал тех объемных результатов, на которые мы рассчитывали", - добавил Подоляк.

Советник также призвал не придавать значения месту рождения нового главкома, а "оценивать его действия". Как известно, Сырский родился в 1965 году во Владимирской области и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Ранее Подоляк называл среди причин отставки Валерия Залужного с поста главкома невыполнение задач на фронте в 2023 году. Он отмечал "негативный осадок" после провала наступления, попытки которого ВСУ предпринимали с июня прошлого года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного, указав при этом на стагнацию ВСУ на фронте. Новым главкомом стал Сырский, которого обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название - Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. Ранее издание Politico сообщило, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и "генералом 200" из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат. В офисе Зеленского от нового главкома ждут план действий на 2024 год, а также аудит около 1 млн мобилизованных, чтобы определить, сколько еще человек необходимо привлечь на службу. Сам Сырский уже признал, что ВСУ с осени 2023 года находятся в обороне, а обстановку на авдеевском и купянском направлениях назвал крайне сложной и напряженной.