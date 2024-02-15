Юрий Борисов: почти все основные моменты федерального проекта по космосу сверстаны

Глава Роскосмоса напомнил, что целью проекта является привлечение частного капитала в строительство орбитальных группировок на принципах частного и государственного партнерства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассмотрел финальную версию дорожной карты федерального проекта, направленного на привлечение частного капитала в развитие орбитальной группировки РФ. Почти все ключевые составляющие этого проекта на данный момент сверстаны, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Буквально вчера мы рассматривали финальную версию дорожной карты федерального проекта по космосу. Практически все основные моменты этого проекта сверстаны", - сказал Борисов на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

Глава Роскосмоса напомнил, что целью проекта является привлечение частного капитала в строительство орбитальных группировок на принципах частного и государственного партнерства - в частности, намечается сотрудничество с "Ситроникс", НПК "БАРЛ" и "Бюро 1440".

По словам Борисова, такая совместная работа может "реально сдвинуть ситуацию к 2030 году", когда, по некоторым прогнозам, численность мировой орбитальной группировки составит около 100 тыс. спутников.

В ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко рассказал о работе над федеральным проектом, в рамках которого планируется сотрудничество с шестью частными космическими компаниями. Среди них он выделил "Стилспэйс", НПК "БАРЛ" и "Ситроникс".