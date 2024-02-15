Войти
ТАСС

Юрий Борисов: почти все основные моменты федерального проекта по космосу сверстаны

224
0
0
Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Глава Роскосмоса напомнил, что целью проекта является привлечение частного капитала в строительство орбитальных группировок на принципах частного и государственного партнерства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассмотрел финальную версию дорожной карты федерального проекта, направленного на привлечение частного капитала в развитие орбитальной группировки РФ. Почти все ключевые составляющие этого проекта на данный момент сверстаны, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Буквально вчера мы рассматривали финальную версию дорожной карты федерального проекта по космосу. Практически все основные моменты этого проекта сверстаны", - сказал Борисов на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

Глава Роскосмоса напомнил, что целью проекта является привлечение частного капитала в строительство орбитальных группировок на принципах частного и государственного партнерства - в частности, намечается сотрудничество с "Ситроникс", НПК "БАРЛ" и "Бюро 1440".

По словам Борисова, такая совместная работа может "реально сдвинуть ситуацию к 2030 году", когда, по некоторым прогнозам, численность мировой орбитальной группировки составит около 100 тыс. спутников.

В ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко рассказал о работе над федеральным проектом, в рамках которого планируется сотрудничество с шестью частными космическими компаниями. Среди них он выделил "Стилспэйс", НПК "БАРЛ" и "Ситроникс". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
23.01.2024
"Известия": Российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером
04.10.2023
Турция, Бразилия и ЮАР выразили интерес к участию в проекте российской орбитальной станции - глава "Роскосмоса"
03.10.2023
В Роскосмосе сообщили о возможности подготовки космонавтов из других стран к полету на РОС
03.07.2023
Борисов заявил о полном формировании российской орбитальной станции к 2032 году
13.04.2023
Глава Роскосмоса рассказал о ходе согласования российской лунной программы
08.08.2022
"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года
14.10.2016
СМИ: российская армия может получить пять сверхточных спутников разведки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе