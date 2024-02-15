Шойгу проверил выполнение ГОЗ по выпуску ракетных комплексов на коломенском КБМ

Министр обороны потребовал ускорить производство комплексов активной защиты "Арена-М" и комплексов защиты от барражирующих дронов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в Коломне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - сообщили там.

В ведомстве рассказали, что министру представили образцы противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Хризантема-С" с модернизированными ракетами "Хризантема-М", боевую машину переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба".

Кроме того, Шойгу продемонстрировали комплекс активной защиты "Арена-М". "Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", - доложил главе военного ведомства генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин. Шойгу потребовал ускорить эту работу.

"Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий, выпускаемых предприятиями по различным направлениям, увеличилось в несколько раз", - добавили в ведомстве.

Как отметил Шойгу в ходе рабочего совещания, применение комплексов в ходе СВО подтвердило заложенные в них характеристики, а выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью. Он поставил задачу руководству КБМ оперативно вносить коррективы и доработки в продукцию с учетом опыта СВО. "Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер" и "Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул министр.

О предприятии

Коломенское Конструкторское бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") производит широкий спектр управляемого ракетного вооружения, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Хризантема-С", переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла" и "Верба", а также легкую многоцелевую ракету "Изделие 305".