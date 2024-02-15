Войти
ТАСС

Вагенкнехт предложила ФРГ экспортировать не оружие, а политиков, "которые хотят войны"

213
0
+1
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

По словам политика, "тот, кто хочет перенести войну в Россию при помощи германского вооружения, тот переносит войну в Германию"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Германский политик Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки Германией оружия в разные страны, а также напомнила, что конфликт на Украине мог бы быть урегулирован еще по итогам переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Как заявила она, выступая в городе Пассау, властям следует нацеливать свою политику не на эскалацию конфликтов, а на мирную перспективу. Трансляция велась на ресурсах партии BSW.

"Вместо того, чтобы отправлять оружие, можно сформировать батальон из политиков, которые непременно хотят войны, - сказала она. - И этот почетный батальон мы будем экспортировать по всему миру, давать ему возможность участвовать во всех войнах".

Вагенкнехт упомянула в этом контексте трех германских политиков - представителя "зеленых" Антона Хофрайтера, представителя либералов Мари-Агнес Штрак-Циммерман и представителя Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера. Все они являются сторонниками отправки Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Разговоры о все новых поставках вооружений на Украину Вагенкнехт назвала сумасшествием. "Тот, кто хочет перенести войну в Россию при помощи германского вооружения, тот переносит войну в Германию, мы должны противостоять этому. Так быть не должно, это преступление", - отметила она. "Хватит отправлять немецкое оружие, хватит осуществлять внешнюю политику со ставкой на эскалацию конфликта, а не на мир", - добавила политик.

"Война - это всегда поражение и поэтому нужно делать все чтобы закончить все текущие войны, но этого нельзя сделать при помощи оружия. их можно закончить при условии, если сделать шаг навстречу друг другу и пойти на компромиссы". "Касаемо войны на Украине: я убеждена, что она уже давно могла быть закончена", - отметила политик, напомнив о переговорах в Стамбуле в 2022 году. По ее мнению, "на Украине умирают ради НАТО" и "так продолжаться не должно".

При этом Вагенкнехт подвергла критике тот факт, что Россия в феврале 2022 года начала свою операцию на Украине.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Россией.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства, по его словам, также предложил "просто воевать". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
01.02.2022
Пекинский договор вместо Варшавского
01.11.2021
Сдерживание неопределенностью в современной мировой политике
03.05.2021
NV.ua (Украина): глазами Кремля. Курт Волкер откровенно о том, чего добился Путин, пока делал вид, что отводит войска от границы с Украиной
06.07.2016
Российская пропаганда о НАТО: легенды и факты
30.09.2015
Печальные сводки с финансового фронта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе