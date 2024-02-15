Вагенкнехт предложила ФРГ экспортировать не оружие, а политиков, "которые хотят войны"

По словам политика, "тот, кто хочет перенести войну в Россию при помощи германского вооружения, тот переносит войну в Германию"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Германский политик Сара Вагенкнехт раскритиковала поставки Германией оружия в разные страны, а также напомнила, что конфликт на Украине мог бы быть урегулирован еще по итогам переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Как заявила она, выступая в городе Пассау, властям следует нацеливать свою политику не на эскалацию конфликтов, а на мирную перспективу. Трансляция велась на ресурсах партии BSW.

"Вместо того, чтобы отправлять оружие, можно сформировать батальон из политиков, которые непременно хотят войны, - сказала она. - И этот почетный батальон мы будем экспортировать по всему миру, давать ему возможность участвовать во всех войнах".

Вагенкнехт упомянула в этом контексте трех германских политиков - представителя "зеленых" Антона Хофрайтера, представителя либералов Мари-Агнес Штрак-Циммерман и представителя Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера. Все они являются сторонниками отправки Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Разговоры о все новых поставках вооружений на Украину Вагенкнехт назвала сумасшествием. "Тот, кто хочет перенести войну в Россию при помощи германского вооружения, тот переносит войну в Германию, мы должны противостоять этому. Так быть не должно, это преступление", - отметила она. "Хватит отправлять немецкое оружие, хватит осуществлять внешнюю политику со ставкой на эскалацию конфликта, а не на мир", - добавила политик.

"Война - это всегда поражение и поэтому нужно делать все чтобы закончить все текущие войны, но этого нельзя сделать при помощи оружия. их можно закончить при условии, если сделать шаг навстречу друг другу и пойти на компромиссы". "Касаемо войны на Украине: я убеждена, что она уже давно могла быть закончена", - отметила политик, напомнив о переговорах в Стамбуле в 2022 году. По ее мнению, "на Украине умирают ради НАТО" и "так продолжаться не должно".

При этом Вагенкнехт подвергла критике тот факт, что Россия в феврале 2022 года начала свою операцию на Украине.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Россией.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства, по его словам, также предложил "просто воевать".