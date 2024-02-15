Войти
ТАСС

СПбПУ запустит в космос два новых улучшенных спутника по программе Space Pi в 2024 году

206
0
0
СПбПУ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).
Источник изображения: www.spbstu.ru

Кубсаты будут запущены в год 125-летия университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) имени Петра Великого осенью 2024 года запустит в космос два новых улучшенных кубсата (сверхмалых искусственных спутника для исследования космоса) в рамках программы Space Pi. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал ректор СПбПУ, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, академик РАН Андрей Рудской.

"Осенью 2024 года мы планируем запустить в космос еще два спутника в рамках программы Space Pi, которая проводится под эгидой Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это новый тип спутников - если раньше это были неуправляемые кубы, то эти уже оснащены электрогазовым двигателем, который позволяет корректировать и орбиту, и ориентировку самого спутника", - сказал Рудской.

Он также отметил, что были значительно расширены функционалы кубсатов - например, теперь на них установлена автоматическая система распознавания типа судов и их принадлежности, что в дальнейшем может сильно помочь при мониторинге ледовой обстановки на Северном морском пути. Рудской также подчеркнул, что кубсаты будут запущены в год 125-летия СПбПУ, а потому каждый спутник получит специальное, "юбилейное" имя.

Кубсаты разрабатываются в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ. За сутки наноспутники могут выполнять 30 витков вокруг Земли. По проекту Space Pi на орбиту Земли будет выведено порядка 100 малых космических аппаратов в течение нескольких лет. С их помощью будут реализованы эксперименты, в которых, в том числе, примут участие российские школьники.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Наноиндустрия
Похожие новости
28.01.2021
ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике
13.06.2017
Как укрепить интеллектуальное ядро Российской армии
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
31.03.2014
Прыжок в шестое поколение
04.10.2007
Изделия и технологии двойного назначения представлены на открывшихся в Москве специализированных выставках
02.07.2007
Кокошин: Судостроение будет использовать нанотехнологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе