СПбПУ запустит в космос два новых улучшенных спутника по программе Space Pi в 2024 году

Кубсаты будут запущены в год 125-летия университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) имени Петра Великого осенью 2024 года запустит в космос два новых улучшенных кубсата (сверхмалых искусственных спутника для исследования космоса) в рамках программы Space Pi. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал ректор СПбПУ, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, академик РАН Андрей Рудской.

"Осенью 2024 года мы планируем запустить в космос еще два спутника в рамках программы Space Pi, которая проводится под эгидой Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это новый тип спутников - если раньше это были неуправляемые кубы, то эти уже оснащены электрогазовым двигателем, который позволяет корректировать и орбиту, и ориентировку самого спутника", - сказал Рудской.

Он также отметил, что были значительно расширены функционалы кубсатов - например, теперь на них установлена автоматическая система распознавания типа судов и их принадлежности, что в дальнейшем может сильно помочь при мониторинге ледовой обстановки на Северном морском пути. Рудской также подчеркнул, что кубсаты будут запущены в год 125-летия СПбПУ, а потому каждый спутник получит специальное, "юбилейное" имя.

Кубсаты разрабатываются в Высшей школе прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ. За сутки наноспутники могут выполнять 30 витков вокруг Земли. По проекту Space Pi на орбиту Земли будет выведено порядка 100 малых космических аппаратов в течение нескольких лет. С их помощью будут реализованы эксперименты, в которых, в том числе, примут участие российские школьники.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.