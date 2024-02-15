Шойгу поручил оперативно доработать «Искандеры» и «Кинжалы» с учетом опыта СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в Коломне Московской области. Об этом в среду, 14 февраля, сообщило Минобороны РФ.

Шойгу поручил руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации по защите Донбасса.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал», и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул глава Минобороны России.

Среди прочего, гендиректор предприятия Сергей Питиков доложил Шойгу о ведении работ по расширению производственных мощностей завода. Выпуск предприятием изделий по различным направлениям увеличился в несколько раз, отметил глава КБМ

Главе российского военного ведомства также представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

Ранее, 31 января, Шойгу проинспектировал, как в Екатеринбурге проходит выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ). Глава МО РФ в ходе проверки подчеркнул, что план по увеличению производства САУ является прямым поручением президента России Владимира Путина.