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ЦАМТО

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

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Флаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве.
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

ЦАМТО, 14 февраля. По информации Минобороны Финляндии, Хельсинки направит ВС Украины дополнительный пакет военной помощи. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 9 февраля.

Это уже 22-й пакет военной помощи, который Финляндия передает на Украину. По расчетам, замена вооружений и военной техники, переданной в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 190 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет около 1,8 млрд. евро.

В данный пакет военной помощи также входит продукция, закупленная у финских компаний. При этом будет выделено отдельное финансирование в размере 30 млн. евро на поддержку Украины.

Как заявил министр обороны Антти Хакканен, власти Финляндии считают необходимым найти новые способы поддержки Украины в долгосрочной перспективе. В настоящее время готовится долгосрочный план поддержки Украины. По его оценке, финская промышленность обладает различными ноу-хау и министерство работает над тем, чтобы они более эффективно использовались в поддержку Украины. Одним из примеров является производство боеприпасов.

Кроме того, Финляндия приняла решение принять участие в артиллерийской и саперной коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о составе пакета помощи, способе и сроках его доставки. При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, противотанковые гранатометы, различные боеприпасы, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
M72 LAW
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