Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 14 февраля. По информации Минобороны Финляндии, Хельсинки направит ВС Украины дополнительный пакет военной помощи. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 9 февраля.

Это уже 22-й пакет военной помощи, который Финляндия передает на Украину. По расчетам, замена вооружений и военной техники, переданной в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 190 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет около 1,8 млрд. евро.

В данный пакет военной помощи также входит продукция, закупленная у финских компаний. При этом будет выделено отдельное финансирование в размере 30 млн. евро на поддержку Украины.

Как заявил министр обороны Антти Хакканен, власти Финляндии считают необходимым найти новые способы поддержки Украины в долгосрочной перспективе. В настоящее время готовится долгосрочный план поддержки Украины. По его оценке, финская промышленность обладает различными ноу-хау и министерство работает над тем, чтобы они более эффективно использовались в поддержку Украины. Одним из примеров является производство боеприпасов.

Кроме того, Финляндия приняла решение принять участие в артиллерийской и саперной коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о составе пакета помощи, способе и сроках его доставки. При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, противотанковые гранатометы, различные боеприпасы, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.