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РИА Новости

Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

Минобороны: ведется работа по расширению мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, а также "Искандеры", сообщило министерство обороны РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в КБМ в Московской области.

"Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз", - говорится в сообщении.

В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе специальной военной операции подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью, указывается в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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