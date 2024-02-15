Минобороны рассказало о расширении мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

Минобороны: ведется работа по расширению мощностей КБМ, выпускающего "Искандеры"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ведется работа по расширению производственных мощностей российского предприятия "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), выпускающего противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, а также "Искандеры", сообщило министерство обороны РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в КБМ в Московской области.

"Генеральный директор предприятия Сергей Питиков доложил министру обороны РФ, что "ведется большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий выпускаемых предприятиями по различным направлениям увеличилось в несколько раз", - говорится в сообщении.

В ходе рабочего совещания Шойгу отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе специальной военной операции подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью, указывается в сообщении.