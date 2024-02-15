Комплекс "Арена-М" представили на квалификационные испытания

Комплекс защиты танков "Арена-М" представили на квалификационные испытания

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комплекс активной защиты танков "Арена-М" представлен на квалификационные испытания, сообщили в среду по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на предприятие-разработчик данного комплекса - Конструкторское бюро машиностроения (КБМ).

На КБМ Шойгу представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М", боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".

"Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов", – цитируется в сообщении Минобороны РФ генконструктор КБМ Валерий Кашин.