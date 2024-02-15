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ИИ запретили патентовать изобретения

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: D-Russia.ru

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) запретило указывать в качества автора изобретений искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает издание TechCrunch.

В документе, внесенном представителями ведомства в федеральный реестр, говорится, что владельцем патента или изобретателем может считаться только человек или группа людей. Таким образом, ИИ нельзя указывать при регистрации изобретения.

При этом специалисты USPTO заявили, что созданные с помощью искусственного интеллекта изобретения нельзя считать «категорически непатентованными». Однако право на патент должно принадлежать конкретному физическому лицу, которое придумало ИИ-модель или воспользовалось преимуществами новых технологий на разных этапах своей работы.

Журналисты TechCrunch отметили, что текущий документ можно считать применением существующего закона и прецедента к новым технологиям. «Если завтра Конгресс США примет закон, согласно которому ИИ будет иметь равные с человеком права, то распоряжение USPTO просто отменят», — подчеркнули авторы.

В середине января руководители площадки Steam поприветствовали появление игр, созданных частично или полностью с помощью искусственного интеллекта. Однако в компании описали список правил, которым должны соответствовать новые игры.

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Страны
США
Проекты
AI
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