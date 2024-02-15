В Рыбинске запустили производство особо прочных лопаток двигателя ПД-8 из новейших жаропрочных сплавов

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В Рыбинске запустили производство лопаток двигателя ПД-8 из новейших жаропрочных сплавов, об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

На новом предприятии "ОДК-Сатурн" в Рыбинске начато производство особо прочных лопаток для двигателей ПД-8, изготовление деталей идет в новейшем инновационном литейном комплексе из новейших жаропрочных никелевых сплавов. Лопатка турбины - один из самых сложных в изготовлении компонентов газотурбинных двигателей, она требует сложнейших расчетов при проектировании и очень высокой точности в изготовлении. В мире только шесть стран способны производить такую продукцию.

ОДК начала производство особо прочных лопаток для двигателей ПД-8 которые планируется устанавливать на ближнемагистральные самолеты SJ-100

- говорится в сообщении.

Об открытии крупнейшего производства лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных газотурбинных двигателей на базе ПАО "ОДК-Сатурн" в Рыбинске сообщалось в конце декабря 2019 года. Как тогда утверждалось, новое производство позволит ежегодно выпускать компоненты более чем для двух тысяч авиадвигателей. При этом внедрена инновационная технология — монокристаллическое литье в керамические формы по выплавляемым моделям. Данная технология не требует дальнейшей ручной полировки изделий.

Производство развернуто на площади 20 тысяч кв. метров, установлено более 180 единиц современного высокотехнологичного оборудования.