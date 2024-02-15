Войти
Военное обозрение

В Рыбинске запустили производство особо прочных лопаток двигателя ПД-8 из новейших жаропрочных сплавов

233
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В Рыбинске запустили производство лопаток двигателя ПД-8 из новейших жаропрочных сплавов, об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

На новом предприятии "ОДК-Сатурн" в Рыбинске начато производство особо прочных лопаток для двигателей ПД-8, изготовление деталей идет в новейшем инновационном литейном комплексе из новейших жаропрочных никелевых сплавов. Лопатка турбины - один из самых сложных в изготовлении компонентов газотурбинных двигателей, она требует сложнейших расчетов при проектировании и очень высокой точности в изготовлении. В мире только шесть стран способны производить такую продукцию.

ОДК начала производство особо прочных лопаток для двигателей ПД-8 которые планируется устанавливать на ближнемагистральные самолеты SJ-100

- говорится в сообщении.

Об открытии крупнейшего производства лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных газотурбинных двигателей на базе ПАО "ОДК-Сатурн" в Рыбинске сообщалось в конце декабря 2019 года. Как тогда утверждалось, новое производство позволит ежегодно выпускать компоненты более чем для двух тысяч авиадвигателей. При этом внедрена инновационная технология — монокристаллическое литье в керамические формы по выплавляемым моделям. Данная технология не требует дальнейшей ручной полировки изделий.

Производство развернуто на площади 20 тысяч кв. метров, установлено более 180 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Похожие новости
02.12.2021
Названо преимущество модернизированного «Панциря»
24.01.2018
В "Ростехе" назвали сроки подписания контракта на поставку Индии Ми-17В-5
15.01.2018
Компания Diamond Aircraft приобретена китайцами
16.12.2013
ИжГТУ создает космический спутник имени Калашникова
11.12.2013
Новый российский самолет разработают за два года
11.10.2007
Новая госкорпорация необходима для укрепления конкурентоспособности России на мировом рынке - Кокошин
03.10.2007
Осенний призыв. В госкорпорацию "Ростехнология" призвали передовиков машиностроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе