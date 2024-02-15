Лавров указал на потребность в новой системе безопасности в Евразии

Лавров: назрела необходимость формирования новой системы безопасности в Евразии
МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Задача формирования архитектуры новой системы евразийской безопасности назрела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Назрела задача формирования новой архитектуры континентальной безопасности на евразийском пространстве... Тема весьма перспективная, идущая в русле современных геополитических тенденций, – имеем в виду развивать концепцию евразийской безопасности на различных международных площадках в наступающем году", – цитирует министра РИА Новости.
Лавров добавил, что расширение связей с партнерами и единомышленниками России в Большой Евразии также находится среди первоочередных внешнеполитических задач Москвы.
Радио Sputnik также сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность формирования Большого евразийского партнерства.