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РИА Новости

Лавров указал на потребность в новой системе безопасности в Евразии

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Лавров: назрела необходимость формирования новой системы безопасности в Евразии

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Задача формирования архитектуры новой системы евразийской безопасности назрела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Назрела задача формирования новой архитектуры континентальной безопасности на евразийском пространстве... Тема весьма перспективная, идущая в русле современных геополитических тенденций, – имеем в виду развивать концепцию евразийской безопасности на различных международных площадках в наступающем году", – цитирует министра РИА Новости.

Лавров добавил, что расширение связей с партнерами и единомышленниками России в Большой Евразии также находится среди первоочередных внешнеполитических задач Москвы.

Радио Sputnik также сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность формирования Большого евразийского партнерства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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