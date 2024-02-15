ЦАСТ удвоил награду за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу

ЦАСТ обещал два миллиона рублей за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до 2 миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе СВО безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ на заявление эстонской разведки о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами, заявил РИА Новости руководитель Центра Руслан Пухов.
Центром АСТ в 2022 году было заявлено о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics в более или менее целом состоянии и передаст ее Минобороны России.
Между тем департамент внешней разведки Эстонии (Välisluureamet) выпустил доклад за 2024 год, в котором связал ЦАСТ и его директора Пухова, являющегося давним членом Общественного совета при Минобороны, с ФСБ.
Он отметил, что выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля министерства обороны России.
THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.