Войти
РИА Новости

ЦАСТ удвоил награду за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу

244
0
0
Используемая на Украине безэкипажная наземная гусеничная платформа THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics, оснащенная комплектом противоминного оборудования французской компании CNIM. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) предлагает
Используемая на Украине безэкипажная наземная гусеничная платформа THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics, оснащенная комплектом противоминного оборудования французской компании CNIM. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) предлагает вознаграждение в 2 миллиона рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России (c) Milrem Robotics.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАСТ обещал два миллиона рублей за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до 2 миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе СВО безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ на заявление эстонской разведки о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами, заявил РИА Новости руководитель Центра Руслан Пухов.

Центром АСТ в 2022 году было заявлено о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics в более или менее целом состоянии и передаст ее Минобороны России.

Между тем департамент внешней разведки Эстонии (Välisluureamet) выпустил доклад за 2024 год, в котором связал ЦАСТ и его директора Пухова, являющегося давним членом Общественного совета при Минобороны, с ФСБ.

"Судя по всему, причиной, по которой эстонская разведка внезапно озаботилась деятельностью ЦАСТ и моей скромной персоной, является не мифическая связь с ФСБ, а то самое вознаграждение за трофей в миллион рублей. ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до двух миллионов. Дополнительный миллион рублей для этого выделяю лично из собственных сбережений: разумеется, по советам своих "кураторов" из ФСБ", - сыронизировал Пухов.

Он отметил, что выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля министерства обороны России.

THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Эстония
Продукция
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Пухов Руслан
Похожие новости
06.09.2022
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
03.06.2022
Обоюдоострая взаимность
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
25.08.2021
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
17.05.2019
The National Interest (США): Россия не начнет (обычную) войну в Прибалтике
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе