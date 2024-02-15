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Интерфакс-АВН

Отряд российских кораблей вошел в Андаманское море

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Крейсер "Варяг"
Крейсер "Варяг".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Отряд боевых кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников", преодолев Малаккский пролив, вошёл в Андаманское море, сообщил в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ).

"С экипажами ГРКР "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" были проведены тренировки по отражению нападения морских диверсантов с выставлением на верхних палубах внештатных постов по противодействию диверсионным силам и средствам условного противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "с учётом особенностей лоции и трафика Малаккского пролива, экипажи боевых кораблей ТОФ провели тренировки по преодолению района с интенсивным движением судов".

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжает переход по плану дальнего морского похода", - информирует пресс-служба ТОФ.

Ранее Тихоокеанский флот сообщал, что эти корабли провели учение в южной части Южно-Китайского моря.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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