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Интерфакс-АВН

Закон о конфискации за преступления против безопасности РФ подписан президентом

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности РФ, в частности, за распространение фейков об армии РФ.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами закона стали 395 депутатов Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

В этом ряду также такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК),

Это коснется и призывов к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя закон, ранее заявлял, что предлагаемую в проекте закона конфискацию нельзя путать с мерами, применявшимися в советское время.

"Эта конфискация, "воспетая" и в художественных фильмах, и в литературе, и чуть что мы ее вспоминаем - такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации. Нам это не нужно", - сказал Крашенинников журналистам.

Он пояснил, что "конфискация существует как "вид наказания" и как "мера" уголовно-правового характера". "Как "мера" - это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как "вид наказания" - это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться", - сказал глава комитета.

По словам первого зампредседателя комитета Ирины Панькиной, закон предлагает установить конфискацию имущества, полученного в результате распространения фейков о ВС РФ и публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, "если они совершены из корыстных побуждений, а также имущества, используемого для финансирования такой деятельности".

Кроме того, закон вносит изменение в статью 280.4 УК РФ, благодаря которому к деятельности, направленной против безопасности РФ, будут отнесены все преступления диверсионной направленности.

Также законом статья 280.4 УК РФ дополняется двумя новыми квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность: из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.

Как ранее отметил Крашенинников, законопроект не будет иметь обратной силы.

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