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Военное обозрение

Западная пресса: конфликт на Украине привел к ослаблению военной мощи бундесвера

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Солдаты немецкого бундесвера
Солдаты немецкого бундесвера.
Источник изображения: © AP Photo / Jens Meyer

С начала вооруженного конфликта на Украине технические возможности бундесвера значительно ослабли. Об этом сообщает издание The Financial Times.

По утверждению западной прессы, военная мощь немецких вооруженных сил сейчас слабее, чем была до конфликта. Это связано с масштабными поставками вооружений и военной техники Украине. Германия, как известно, является одним из главных поставщиков оружия киевскому режиму.

Издание сообщает, что Германией было передано большое количество вооружений и техники украинской армии. Так, бундесвер передал ВСУ 14 бронированных гаубиц, но оборонная промышленность может восполнить лишь 10 гаубиц. То есть, их станет меньше в распоряжении бундесвера.

Аналогичная ситуация и с танками. В частности, после передачи ВСУ 18 танков Leopard 2A6, потребуется несколько лет, чтобы бундесвер вновь мог обрести такое же количество боевых машин.

Производственные мощности немецкой военной промышленности сейчас не позволяют оперативно восполнять то количество техники и боеприпасов, которое передается киевскому режиму. Более того, из-за экономических санкций против России и отказа от российских энергетических ресурсов, немецкая промышленность, и военная в том числе, теряет былую производительность.

Несмотря на очевидное ухудшение ситуации с оснащенностью бундесвера, немецкое правительство продолжает курс на оказание военной помощи украинскому режиму. Это свидетельствует о впечатляющей политической несамостоятельности современной Германии. Интересы собственного государства оказываются для канцлера Олафа Шольца и его окружения менее приоритетными, чем поддержка Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
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