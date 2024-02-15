Минобороны отправили модернизированные Т-80

Очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ отправило Министерству обороны России предприятие «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод», УВЗ). Об этом сообщил концерн в Telegram-канале.

«Наш "Омсктрансмаш" отправил Минобороны очередную партию Т-80БВМ. На модернизированных "восьмидесятках" усилили динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа», — говорится в сообщении.

Также машины получили дополнительный модуль защиты башни, который впервые продемонстрировали в ходе форума «Армия-2023». Изделие предназначено для защиты танков от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Т-80БВМ является модернизацией танка Т-80БВ. Машина получила газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, новый прицел «Сосна-У» и динамическую защиту «Реликт».

В январе в Минобороны сообщили, что российские Т-80БВМ в зоне специальной военной операции оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», подавляющими сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров.