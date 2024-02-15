Британские эксперты: Россия планирует одержать окончательную победу над Украиной к 2026 году

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Россия планирует одержать окончательную победу над Украиной в 2026 году, к такому мнению пришли британские эксперты из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Всевозможные западные эксперты, особенно британские, очень любят порассуждать на тему украинского конфликта, причем свою "аналитику" они привязывают к той информации, которой владеют. Но вот в чем дело, она у них практически всегда не полная и однобокая, поскольку основные данные они берут из западных и украинских источников, и только изредка пользуясь российскими.

В очередной статье об украинском конфликте два британских эксперта утверждают, что Россия только делает вид, что побеждает, на самом деле ситуация тупиковая и ни одна из сторон ничего не может сделать. В этой ситуации Москва пытается добиться своих целей, продолжая давление по всей линии фронта, одновременно убеждая иностранных партнеров Украины в том, что не нужно оказывать ей военную помощь. Если Россия этого добьется, то победит, если Запад поддержит Киеве, то у Москвы ничего не получится.

По мнению экспертов, общую победу Россия намерена одержать к 2026 году, потому что после 2026-го ее военная мощь начнет снижаться, а западная, наоборот, повышаться. До этого времени Москва намерена полностью подчинить себе Украину, посадив в Киеве лояльное России правительство. За это остаткам Украины разрешат вступить в ЕС.

Условия капитуляции, которые в настоящее время предлагают российские посредники, включают уступку Украиной территории, уже находящейся под контролем России, а также Харькова и, в некоторых вариантах, Одессы; согласие не вступать в НАТО и сохранение главы государства, утвержденного Россией

- пишут британцы.

Если Запад хочет сохранения нынешней Украины с Зеленским во главе, то надо поднапрячься и обеспечить Киев всем необходимым, иначе будет российский вариант.