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Embraer предлагает самолет ВТА C-390 "Миллениум" ВВС Индии

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Церемония передачи ВВС Бразилии первого транспортно-заправочного самолета Embraer KC-390 Millenium, из 28 запланированных к поставке (второй построенный серийный самолет этого типа, бортовой номер 2853, серийный номер 39000004) на бразильской авиабазе Ана
Церемония передачи ВВС Бразилии первого транспортно-заправочного самолета Embraer KC-390 Millenium, из 28 запланированных к поставке (второй построенный серийный самолет этого типа, бортовой номер 2853, серийный номер 39000004) на бразильской авиабазе Анаполис, 04.09.2019.
Источник изображения: AP Photo / Eraldo Peres

ЦАМТО, 14 февраля. Бразильская компания Embraer 9 февраля объявила о подписании с индийской Mahindra Defense Systems меморандума о взаимопонимании, предусматривающего совместную поставку многоцелевых самолетов ВТА C-390 "Миллениум" ВВС Индии.

Условия меморандума будут реализованы на практике в случае приобретения C-390 ВВС Индии в рамках проекта закупки перспективного среднего транспортного самолета (MTA). Меморандум был подписан в посольстве Бразилии в Нью-Дели.

По заявлению президента и генерального директора Embraer Defense & Security Боско да Коста Джуниора, Индия является ключевым рынком для Embraer. Компания рассматривает партнерство как символ укрепления отношений между Бразилией и Индией и как способ содействия сотрудничеству стран Глобального Юга.

Embraer и Mahindra будут сотрудничать с ВВС Индии для определения следующих шагов в рамках программы MTA, а также организуют взаимодействие с предприятиями аэрокосмической промышленности Индии для начала разработки плана реализации проекта.

Mahindra Defense Systems специализируется на производстве бронетехники и продукции сферы безопасности, включая электронику. Embraer реализует в Индии проекты в области военной и коммерческой авиации. В августе 2023 года компания Embraer провела "День C-390" в Нью-Дели, чтобы углубить взаимодействие с индийской аэрокосмической промышленностью.

С момента принятия на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году и начала поставок ВВС Португалии в 2023 году, C-390 продемонстрировал свои возможности покупателям. На текущий момент налет парка C-390 превышает 11500 часов. C-390 "Миллениум" ВВС Бразилии получили статус полной готовности к боевому применению в 2023 году.

На сегодняшний день C-390 выбран ВС Бразилии, Португалии, Венгрии, Нидерландов, Австрии, Чехии, а также Республики Корея.

Самолет может применяться для выполнения различных военных и гражданских задач, в том числе перевозки войск и грузов, десантных операций, медицинской эвакуации, высокоточного десантирования грузов, поисково-спасательных операций, тушения пожаров и дозаправки в воздухе. Оснащенный необходимым оборудованием, КС-390 уже доказал возможность дозаправки в воздухе как в качестве заправщика с использованием подкрыльевых контейнеров, так и в качестве приемника.

KC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), максимальная высота полета – 36 тыс. футов перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. Практический потолок составляет 11 тыс. м. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов, РЛС "Габбиано" группы Leonardo.

В рамках проекта MTA ВВС Индии намерены приобрести партию из 40, 60 или 80 самолетов ВТА. В опубликованном в феврале 2023 года запросе об информации ВВС заявили, что самолет должен иметь грузоподъемность от 18 до 30 т.

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Продукция
KC-390
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