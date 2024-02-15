Нидерланды рассмотрят возможность воссоздания танкового батальона

ЦАМТО, 14 февраля. Нидерланды на фоне ситуации на Украине рассматривают возможность воссоздания собственного танкового батальона, однако в настоящее время для реализации этой инициативы финансирование пока не выделено.

Как сообщает Defense News, об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и государственный секретарь обороны Кристоф ван дер Маат в ответе от 5 февраля на парламентский запрос. Отмечается, что нынешний оборонный бюджет не предусматривает расходы на воссоздание танкового батальона, такое решение потребует дополнительных средств и будет зависеть от следующего правительства.

Нидерланды, имевшие в разгар "холодной войны" на вооружении около 1000 танков, в апреле 2011 года решили поэтапно отказаться от последних ОБТ для сокращения издержек, а спустя месяц расформировали два танковых батальона. В итоге Нидерланды продали оставшиеся 16 ОБТ "Леопард-2" Германии за символическую цену в обмен на право аренды танков "Леопард-2" из немецкого резерва.

В 2015 году немецкая и голландская армии сформировали 414-й танковый батальон (Panzerbataillon 414). Батальон находится под командованием 43-й механизированной бригады СВ Нидерландов, который, в свою очередь, входит в состав 1-й танковой дивизии Германии. Также было принято решение модернизировать "голландские" ОБТ к единому с Германией стандарту "Леопард-2A6MA2". Первые три модернизированных компанией Krauss-Maffei Wegmann танка были получены 11 апреля 2018 года. Всего модернизировано 18 ОБТ для комплектования одной из пяти рот 414-го танкового батальона.

Согласно письменному ответу парламенту, прошлым летом правительство Германии пригласило Нидерланды к участию в проекте совместной закупки ОБТ "Леопард-2A8". Амстердам попросил отложить принятие решения, учитывая временный статус правительства.

По оценке голландского Минобороны, расходы на воссоздание танкового батальона составят от 260 до 315 млн. евро (280-339 млн. долл.) в год, исходя из 15-летнего периода планирования, который включает в себя покупку танков, а также расходы на техническое обслуживание, запасные части, эксплуатацию и персонал. Оборонный бюджет Нидерландов на 2024 ф.г. возрос до 21,4 млрд. евро против 15 млрд. евро в прошлом году. Однако в этот бюджет проект закупки ОБТ не включен.

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине страны-члены НАТО в июле прошлого года обязались выделять на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта ежегодно, при этом 20% оборонного финансирования должно направляться на закупку вооружений. По данным правительства Нидерландов, военный бюджет Нидерландов на 2024 ф.г. составляет 1,95% ВВП.