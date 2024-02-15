В США завершились приемочные испытания военного корабля ближней морской зоны USS Kingsville

Источник изображения: topwar.ru

В США завершились приемочные испытания нового боевого корабля ближней морской зоны USS Kingsville (LCS 36). ВМС США планируют разместить новое судно в Мексиканском заливе.

В ходе финальных испытаний проводилась проверка соответствия оборудования и возможностей судна с установленными Минобороны США стандартами. Испытания проводились в сотрудничестве с Инспекционным и исследовательским советом ВМС США. Сообщается, что новое судно планируется ввести в строй американских ВМС уже в ближайшие недели.

Kingsville является 18-м судном класса Independence, предназначенным для ведения боевых действий как в ближних морских зонах, так и в открытом океане. Каждый такой корабль оснащен средствами радиоэлектронной борьбы, автоматическими корабельными пушками Bushmaster, а также ракетами Naval Strike и Hellfire.

Боевые корабли ВМС США ближней морской зоны с четными номерами построены с использованием характерной для класса Independence конструкцией в виде тримарана, в то время как корабли с нечетными номерами основаны на однокорпусной конструкции, характерной для класса Freedom.

Новый военный корабль способен развивать скорость 44 узла (81 км/ч) и нести морской вариант самолетов UH-60 Black Hawk Seahawk и дроны MQ-9 Fire Scout.

Помимо компании Austal, Минобороны США сотрудничает с Lockheed Martin, производящей параллельную версию кораблей класса Independence - LCS класса Freedom.

USS Kingsville (LCS-36) станет первым американским военным кораблем, названным в честь города Кингсвилл, в котором расположена одноименная военно-морская авиабаза Кингсвилл.