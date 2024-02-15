Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов

Источник изображения: topwar.ru

Военные США разрабатывают системы акустических датчиков для противодействия угрозам беспилотных летательных аппаратов. После доработки украинских прототипов, которые в настоящее время используются для поиска и отслеживания российских беспилотников, такие датчики, как считают в Пентагоне, могли бы стать промежуточной мерой до того, как запланированный в производство для ВС США парк самолетов дальнего радиолокационного обзора Boeing E-7A Wedgetail поступит в эксплуатацию. Акустические датчики, как опять же считают в военном ведомстве США, могли бы обеспечить американским военным столь необходимые системы раннего предупреждения для защиты от беспилотных летательных аппаратов-камикадзе дальнего действия в таких местах, как Ближний Восток.

Генерал Джеймс Хекер, возглавляющий Военно-воздушные силы США в Европе и Африке и Объединенное авиационное командование НАТО, недавно заявил:

Представьте: у вас есть датчики, как у мобильных телефонов, у которых есть питание. Вы устанавливаете микрофоны на эти датчики, чтобы зафиксировать звуки, которые издают беспилотные летательные аппараты. И таких датчиков у вас, скажем, 600 по всей стране. Таким образом вы сможете обнаруживать пролетающие беспилотники-камикадзе типа Shahid-136, которые обнаружить крайне сложно.

По словам Хекера, украинские военные внедрили сеть, состоящую из тысяч акустических датчиков по всей стране, для обнаружения и отслеживания российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. Сеть позволяет оповещать силы противовоздушной обороны и сбивать беспилотники.

Хекер предположил, что технология акустических датчиков обнаружения беспилотников может найти применение в вооруженных силах НАТО. Он упомянул, что с нетерпением ожидает поставки аэростатов, оснащенных такими датчиками в течение полугода. Аэростаты могут оставаться в воздухе в течение длительного периода, за исключением случаев сильного ветра, когда их, возможно, потребуется временно опустить.