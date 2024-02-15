Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной

Штаб ОДКБ назвал обстановку в регионе сложной из-за действий США и стран Запада

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за деструктивной деятельности США и других стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как сложная. Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности", - сказал он на брифинге.

Как отметил Сердюков, основными вызовами для ОДКБ в Восточной Европе стали непрекращающееся давление со стороны западных стран в политической, финансово-экономической и информационной сферах, а также "расширение НАТО на Восток с учетом продолжающейся милитаризации Польши и стран Балтии".