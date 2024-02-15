ВМС США совершенствуют механизмы обнаружения морских угроз на основе опыта операции против хуситов

Боевые действия США и Великобритании против йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» в настоящее время тщательно анализируются и осмысляются специалистами американских военно-морских сил. Об этом заявил командующий надводными силами ВМС США вице-адмирал Брендан Маклейн.

По утверждению высокопоставленного военного, ВМС США учитывают особенности боевых действий в Красном море для последующего сов6ершенствования тактики обнаружения морских угроз, включая ракеты и беспилотники. Все данные о столкновениях с хуситами отправляются в Центр развития надводной и минной борьбы ВМС США.

В числе первоочередных задач – совершенствование работы радаров для последующей оптимизации защит кораблей от ракет и дронов противника. Опыт боевых действий в Красном море уже учтен при подготовке таких учений как Advanced Tactical Training и Composite Training Unit.

Американский вице-адмирал подчеркнул, что противник активно использует беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты наземного базирования, противокорабельные ракеты. Наличие многочисленных угроз требует от ВМС США совершенствования технологий, обеспечивающих осведомленность командиров кораблей о боевом пространстве. Это позволит ускорить процессы реагирования на возникшие угрозы и их оперативного устранения.

Учитывая особенности Красного моря, иногда временной отрезок между тем, когда ракету засекли, и ее уничтожением, должен быть очень коротким, иначе ракета попадет в корабль и нанесет ему существенные повреждения.

Напомним, что ВМС США и Великобритании участвуют в операции против хуситов якобы с целью обеспечения безопасности судоходства в Красном море. На самом деле, операция привела лишь к дальнейшей эскалации обстановки и в данном конкретном регионе, и на Ближнем Востоке в целом.