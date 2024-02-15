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В эстонской разведке рассказали о преимуществе России над Украиной (Bloomberg, США)

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Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Разведка Эстонии: Россия имеет преимущество перед Украиной в боеприпасах

Россия превосходит Украину по артиллерии в три-четыре раза, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад эстонской разведки. И дефицит боеприпасов у ВСУ будет лишь увеличиваться, поскольку Запад не успевает за Москвой в производстве вооружений, отметили в ведомстве.

Отт Таммик (Ott Tammik)

Согласно ежегодному докладу Службы внешней разведки Эстонии, Россия наверняка воспользуется своим преимуществом в боеприпасах в этом году и может занять дополнительную территорию Украины, если Киев не получит жизненно важной помощи.

В докладе говорится, что у Кремля примерно в три-четыре раза больше артиллерии, чем у украинских сил, так как Россия нарастила производство боеприпасов с 600 000 снарядов в 2022 году до 4 миллионов единиц в прошлом. В дальнейшем этот разрыв будет лишь увеличиваться, поскольку западные поставки “почти наверняка” не поспевают за производством в России.

Поскольку дальнейшая помощь Украине сдерживается политическими распрями, в первую очередь в США, где в Конгрессе застопорился пакет на сумму около 60 миллиардов долларов, конечная цель Москвы сводится к тому, чтобы добиться лучшей позиции на переговорах, говорится в докладе. После того, как запланированный президентом Владимиром Путиным “блицкриг” в 2022 году провалился, российский лидер добивается преимущества путем истощения противника, говорится в докладе.

“Если западная помощь в ближайшие годы значительно сократится, Россия с большей вероятностью займет обширные украинские территории с помощью огромных, неквалифицированных сил и навяжет Украине невыгодные условия мира”, — считает эстонское ведомство.

Киеву нужны снаряды

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник подчеркнул, что поставки боеприпасов и других материальных средств на Украину не должны иссякнуть и призвал европейские страны сделать больше в поддержку правительства в Киеве.

“Мы знаем, что на данном этапе на фронте на востоке и юге Украины ежедневно выпускается по несколько тысяч артиллерийских снарядов”, — сказал Шольц на церемонии закладки фундамента нового заводского корпуса по производству боеприпасов Rheinmetall в западной Германии.

Хотя санкции США и Европейского союза против Москвы успешно изолировали Москву от мировых финансовых рынков, российская экономика, тем не менее, переживает подпитываемый боевыми действиями бум, говорится в докладе.

При этом в самой России власть Кремля может оказаться уязвимой вследствие социальной напряженности из-за назревающих экономических трудностей и нового воинского призыва. При этом в 2023 году Россия преодолела прежний кадровый голод в войсках, набрав до 300 000 добровольцев благодаря росту денежного содержания, отмечается в докладе.

Эстонская разведка давно опасается, что Россия вынашивает планы вернуть Прибалтику под свой контроль, однако заявила, что вероятность прямого военного нападения на Эстонию в следующем году остается “низкой”.

При этом она предупредила, что в ближайшие годы Россия может удвоить сухопутные и воздушно-десантные силы вблизи границы с членами НАТО.

"Кремль, по-видимому, предвидит возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия", — говорится в докладе, который вторит обеспокоенности, озвученной за последние недели целым рядом европейских должностных лиц.

Эстония стала особой мишенью для Кремля. В частности, Россия объявила премьер-министра Каю Каллас в уголовный розыск.

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