В Португалию прибыл первый приобретенный в Германии самолет P-3C "Орион"

ЦАМТО, 14 февраля. В Португалию 9 февраля прибыл первый самолет БПА P-3C "Орион" (с.н. 24817), приобретенный из состава ВС Германии в рамках заключенного в 2023 году контракта.

По информации Scramble.nl, днем ранее переданный "Орион" совершил испытательный полет в Нордхольце. Как планируется, в марте ВС Португалии будет передан второй из шести закупленных самолетов БПА P-3C "Орион".

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии официально уполномочило командование ВВС Португалии приобрести самолеты P-3C из состава ВС Германии 30 августа 2023 года.

Ранее командование ВВС Португалии высказалось в пользу приобретения 6 выставленных на продажу из состава ВС Германии "Орион" как возможность гарантировать эксплуатацию состоящих на вооружении P-3C CUP+ на ближайшие годы без существенных ограничений, а также обеспечить высокий уровень их готовности к боевому применению с учетом наличия проблем с запчастями к данным самолетам на рынке.

Официальный контракт был подписан 25 сентября 2023 года в расположении штаба ВВС Португалии. Соглашение предполагает приобретение шести самолетов общей стоимостью 45 млн. евро (48,8 млн. долл.). Оплата будет произведена траншами по 9 млн. евро в период с 2023 по 2027 гг. В пакет поставки также войдут комплекты для модернизации в средине срока эксплуатации (MLU), запасные части и вспомогательное оборудование, испытательные стенды и тренажеры.

В 2006 году Минобороны Португалии приобрело три самолета БПА P-3C Update II.5 и два самолета P-3C CUP CG из состава ВС Нидерландов. Они заменили 6 самолетов P-3, ранее закупленных из состава ВВС Австралии. Парк был модернизирован компаниями Lockheed Martin и OGMA Industria Aeronautica de Portugal до стандарта P-3C CUP+. Модернизация включала установку РЛС EL/M-2022A(V)3 израильской Elta Systems, систем предупреждения о ракетной атаке AAR-47, ПУ отстрела средств противодействия ALE-47, систем радиоэлектронного обеспечения ALR-95, акустических датчиков AN/USQ-78B, средств связи и ЭО/ИК станций наблюдения MX-15HDi.

Модернизированные самолеты были поставлены в период с 2010 по 2012 гг. и вошли в состав 601-й эскадрильи "Лобос". Основными задачами парка самолетов "Орион" являются противолодочная и противокорабельная борьба, ведение разведки и поддержка поисково-спасательных операций.