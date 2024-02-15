Японская пресса: Китай готовится к затяжному конфликту, учитывая опыт российской спецоперации

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Китай внимательнейшим образом следит за ходом российской специальной операции на Украине, набираясь опыта и извлекая уроки. Пекин больше не делает ставку на молниеносную войну, а начинает готовиться к длительному противостоянию. Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным японского издания, Китай начал подготовку к затяжной войне в Индо-Тихоокеанском регионе, внося изменения в собственное законодательство, тем самым интегрируя гражданскую инфраструктуру в военную. Власти страны принимают законы, которые должны помочь в условиях мобилизации и облегчить переход страны на военные рельсы в случае необходимости. Одновременно повышаются расходы на оборону, они растут 29 год подряд. Например, принят закон о возвращении ветеранов и резервистов в бывшие подразделения, где они уже служили, а не в случайные. Военные получили доступ к гражданской инфраструктуре и запасам топлива. Все это показывает, что Китай учел опыт российской СВО и готовится к затяжной войне.

Пекин считает, что индо-тихоокеанский конфликт может быть не короткой, быстрой победой после внезапного нападения, а (...) затяжным и войной на истощение

- приводит издание слова аналитика британского международного института стратегических исследований (IISS).

По мнению специалистов IISS, данное десятилетие будет "наиболее опасным", поскольку уже вспыхнуло множество военных конфликтов по всему миру, а на походе еще несколько. США тоже готовятся к столкновению с Китаем, внимательно отслеживая его действия. При этом утверждается, что Россия, по большому счету, американцев не интересует.