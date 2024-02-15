Войти
Военное обозрение

Японская пресса: Китай готовится к затяжному конфликту, учитывая опыт российской спецоперации

212
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай внимательнейшим образом следит за ходом российской специальной операции на Украине, набираясь опыта и извлекая уроки. Пекин больше не делает ставку на молниеносную войну, а начинает готовиться к длительному противостоянию. Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным японского издания, Китай начал подготовку к затяжной войне в Индо-Тихоокеанском регионе, внося изменения в собственное законодательство, тем самым интегрируя гражданскую инфраструктуру в военную. Власти страны принимают законы, которые должны помочь в условиях мобилизации и облегчить переход страны на военные рельсы в случае необходимости. Одновременно повышаются расходы на оборону, они растут 29 год подряд. Например, принят закон о возвращении ветеранов и резервистов в бывшие подразделения, где они уже служили, а не в случайные. Военные получили доступ к гражданской инфраструктуре и запасам топлива. Все это показывает, что Китай учел опыт российской СВО и готовится к затяжной войне.

Пекин считает, что индо-тихоокеанский конфликт может быть не короткой, быстрой победой после внезапного нападения, а (...) затяжным и войной на истощение

- приводит издание слова аналитика британского международного института стратегических исследований (IISS).

По мнению специалистов IISS, данное десятилетие будет "наиболее опасным", поскольку уже вспыхнуло множество военных конфликтов по всему миру, а на походе еще несколько. США тоже готовятся к столкновению с Китаем, внимательно отслеживая его действия. При этом утверждается, что Россия, по большому счету, американцев не интересует.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Похожие новости
05.12.2023
Названа главная угроза для безопасности США
08.09.2022
Британские СМИ встревожены улыбкой Путина на военных учениях
05.09.2022
Россия создает военный союз против НАТО
15.08.2022
США не решатся на войну с Китаем. Они уже воюют на Украине
09.07.2020
JB Press (Япония): впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
14.01.2015
Сценарий интервенции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе