"Слишком уязвимы". Пентагон закрыл миллиардный проект из-за СВО

Армия США, изучив опыт СВО, закрывает программу перспективного вертолета

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В США отказались от разработки перспективного ударно-разведывательного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), на который потратили уже два миллиарда долларов. Военные аналитики, следящие за ходом вооруженного конфликта на Украине, пришли к выводу, что такая техника попросту не понадобится. Подобное случалось и раньше. Почему закрывают дорогостоящие оборонные программы — в материале РИА Новости.

Украинский опыт

Проект FARA запустили в 2018-м. Пентагону понадобилась разведывательно-ударная машина на замену вертолету OH-58 Kiowa Warrior времен вьетнамской войны. Его сняли с вооружения в 2016-м, и с тех пор задачи винтокрылого разведчика выполняет более тяжелый и дорогой в эксплуатации AH-64E Apache, действующий в паре с БПЛА Shadow.

Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

На контракт претендовали Raider X от компании Sikorsky и 360 Invictus концерна Bell. Трехмерную модель Invictus продемонстрировали журналистам в 2019-м. За основу взяли гражданский транспортник Bell 525 Relentless, разогнавшийся на испытаниях до 306 километров в час.

Машина получилась компактной. Двигатель создала General Electric в рамках Turbine engine program — GE T901. Архитектуру "Апачей" сохранили, но мощность увеличили на 50 процентов. Еще одна особенность — пара крыльев, которые на определенных скоростях обеспечивают до половины подъемной силы. Вооружение скрыто в фюзеляже, что улучшает аэродинамику и снижает радиолокационную заметность.

Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus Источник изображения: © Фото : Bell Helicopters

У Raider X схема, известная как Sikorsky X2. Несущая система с двумя соосными винтами противоположного вращения диаметром 12 метров обеспечивает подъем и полет на малых скоростях, для высоких — толкающий винт в хвосте. Машина со взлетной массой не менее шести тонн разгоняется до 460 километров в час. Практический потолок — три километра.

На бумаге оба вертолета выглядят более чем достойно: скоростные, маневренные, малозаметные, хорошо вооруженные, напичканные самой современной электроникой. Но совершенно непригодные для боевого применения в вооруженном конфликте против близкого по силе противника. В Пентагоне, тщательно изучив боевые действия на Украине, пришли к выводу, что эти машины слишком уязвимы для ПВО.

Sikorsky S-97 Raider Источник изображения:

"Беспилотные летательные аппараты с мощными сенсорами и вооружением — более универсальные и недорогие средства, — поясняет начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. — Вертолеты и жизнь экипажа слишком ценны, чтобы ими рисковать. Дроны массово применяются обеими сторонами конфликта на Украине. Способы ведения воздушной разведки изменились кардинально. Теперь преимущество будет у той армии, которой удастся интегрировать в свою структуру подразделения с БПЛА".

Слишком навороченные

На тупиковую программу FARA потратили около двух миллиардов долларов. Это сравнительно немного. Предыдущий проект обошелся американским налогоплательщикам в 7,9 миллиарда. Речь идет о вертолете-невидимке RAH-66 Comanche, впервые поднявшемся в воздух в январе 1996-го. Построили два опытных образца, однако в 2004-м проект свернули. Машина оказалась чересчур дорогой, сложной в обслуживании и избыточно навороченной для экспедиционных операций в странах третьего мира.

Разведывательно-боевой вертолет RAH-66 Comanche Источник изображения: CC0 / US Army /

Перспективную самоходную гаубицу XM2001 Crusader концерн General Dynamics разрабатывал в 1990-х. САУ нашпиговали самой передовой на тот момент электроникой. Рабочие места экипажа оснастили комплексом радиоэлектронного навигационного оборудования, расчета углов наведения, слежения за состоянием агрегатов машины и так далее. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом — 40 километров.

Прототип вышел на испытания в конце 1999-го и полностью подтвердил расчетные характеристики. Принять Crusader на вооружение планировали к 2008-му, однако в мае 2002-го Пентагон объявил о закрытии программы из-за ее чрезмерной дороговизны. Дело в том, что каждая из серийных САУ XM2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов. А немецкая PzH 2000, лишь немногим уступающая Crusader, стоила 4,5 миллиона.

Но самый разорительный неудачный проект — это Future Combat Systems ("Боевые системы будущего"), в рамках которого для Сухопутных войск США разрабатывали линейку из восьми типов бронированной техники — перспективного танка, БМП, САУ, самоходного миномета. Потратили аж 18,2 миллиарда долларов. Выполнили примерно треть работ, но в 2009-м президент Барак Обама сообщил о прекращении финансирования в связи с изменениями в оборонной стратегии. Американцы сосредоточились на борьбе с терроризмом, где подобный военный хай-тек не нужен.

"Золотые" корабли

Любят выкидывать деньги впустую и в Военно-морских силах. Эскадренные миноносцы с управляемым ракетным вооружением Zumwalt должны были стать универсальными боевыми кораблями. На них планировали возложить задачи огневой поддержки морского десанта, ударов высокоточным оружием по войскам и инфраструктуре, а также атак надводных кораблей противника. Программа стартовала в 2007-м, когда на создание двух первых "Замволтов" конгресс выделил 2,6 миллиарда долларов. Всего же ВМС рассчитывали получить 32 корабля и уложиться в 40 миллиардов.

Эскадренный миноносец ВМС США типа "Замволт" (Zumwalt) Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / PO2 George Bell

Однако расходы быстро росли. Заказ сократили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге в 2008-м флот решил ограничиться всего тремя кораблями. Каждый, по последним данным, обошелся казне в 4,4 миллиарда долларов, не считая стоимости обслуживания на протяжении жизненного цикла (общая сумма может превысить семь миллиардов).

А хуже всего получилось с вооружением для этих эсминцев — артиллерийскими орудиями AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы с дальностью 148 километров. Применяемые в них снаряды LRLAP, по словам разработчиков из концерна Lockheed Martin, настолько точны, что способны "поразить цели в каньонах прибрежных городов с минимальным сопутствующим ущербом". Все бы ничего, вот только цена одного боеприпаса такого типа уже превысила 800 тысяч долларов.

Для сравнения: обкатанная в десятках вооруженных конфликтов крылатая ракета "Томагавк" бьет на 2,5 тысячи километров и стоит лишь ненамного дороже — около миллиона. В ВМС с 2016-го безуспешно искали альтернативу "золотым" снарядам для чудо-пушки, пока в 2021-м не приняли решение заменить орудия на пусковые установки перспективных гиперзвуковых ракет. Но когда их смонтируют — неизвестно, так как программы гиперзвукового оружия в США откровенно буксуют.

Таким образом, "Замволты" остались без орудий главного калибра. Да, они берут на борт по 80 крылатых ракет. Однако на это способны и более дешевые эсминцы класса Arleigh Burke (1,7 миллиарда). А если нет разницы — зачем платить больше?