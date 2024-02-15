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Вестник Мордовии

Сверхзащищенные Т-72 "Адра" выдерживали попадания нескольких ПТУР

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Первоначально, когда такие танки начали появляться на передовой, многие военные эксперты не хотели воспринимать их всерьез. Некоторых "специалистов" смешили установленные вкруговую решетчатые противокумулятивные экраны. Но, как показал реальный боевой опыт, эта модернизация вполне эффективна.

Все работы проводились бойцами элитной 4-й бронетанковой дивизии правительственной армии, дислоцировавшейся в Адре - крупнейшем промышленном городе Сирии (в честь него и названа эта местная версия "семьдесят второго"), находящемся рядом со столицей страны Дамаском.

Танки, в основном Т-72М1, были обвешаны металлическими контейнерами с наполнителем, а поверх них приварили решетки. Также в передней части имеется специальный "таран". Первые образцы были замечены в 2014 году.

Эта техника использовалась на самых ответственных направлениях, при помощи тралов их перебрасывали в различные районы страны. Как отмечалось, порой отдельные машины оставались в строю после попадания в них сразу нескольких вражеских противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат, сохраняя жизни экипажей.

Что интересно, сейчас спустя десять лет Т-72 "Адра" уже не выглядят экзотикой, наоборот, многие решения оказались востребованы до сих пор.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
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