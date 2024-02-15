Министерство обороны РФ запустило интернет-проект о службе россиян за пределами страны

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Новый мультимедийный исторический проект о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, запустило министерство обороны РФ на своём сайте, сообщило ведомство.

"В проекте опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России. Среди них наградные материалы советских воинов, оперативные карты, боевые приказы и донесения. Эти документы освещают вопросы военной и гуманитарной помощи дружественным народам, рассказывают о подвигах наших соотечественников в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане", - сказано в сообщении.