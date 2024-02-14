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ТАСС

ЦАГИ создает технологию обучения системы управления с элементами ИИ для беспилотников

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Здание ЦАГИ в Жуковском. Архивное фото
Здание ЦАГИ в Жуковском. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

По словам директора НИЦ БАС ФАУ "ЦАГИ" Владимира Шибаева, в мире прослеживается тенденция по развитию автономных беспилотных летательных аппаратов, управляемых с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) ФАУ "ЦАГИ" ведет разработку технологии обучения системы управления с элементами искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

"Специалистами НИЦ БАС создана унифицированная архитектура автономной системы управления (СУ) с элементами искусственного интеллекта на базе нейросетей. Разрабатывается технология обучения СУ с элементами искусственного интеллекта тем или иным необходимым действиям", - говорится в сообщении.

По словам директора НИЦ БАС ФАУ "ЦАГИ" Владимира Шибаева, в мире прослеживается тенденция по развитию автономных беспилотных летательных аппаратов, управляемых с помощью искусственного интеллекта. "По разным оценкам, это позволит достичь более высокого уровня безопасности полета БЛА, чем при координировании пилотом с наземной станции. Ведь устройство, работающее вместо летчика, будет на месте с помощью датчиков воспринимать информацию и сможет правильно оценить ту или иную полетную ситуацию", - сказал он.

ЦАГИ является крупнейшим государственным научным центром авиационной и ракетно-космической отрасли РФ, где решаются задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро- и гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций летательных аппаратов. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным требованиям, и осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских конструкторских бюро. Специалисты ЦАГИ дают окончательное заключение о возможности и безопасности первого полета. 

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Россия
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ЦАГИ
Проекты
AI
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