Войти
ТАСС

Эксперт: мобилизация 500 тыс. человек может стоить Украине свыше $34 млрд

222
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз отметил, что необходимо не замалчивать проблемы с финансированием в контактах с Западом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мобилизация 500 тыс. человек обойдется Украине в несколько раз дороже, чем та сумма, которую озвучивал ранее президент страны Владимир Зеленский, и может достичь 1,3 трлн гривен (свыше $34 млрд). Такое мнение высказал украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз в интервью телеканалу "Эспресо".

По словам эксперта, ранее Зеленский заявлял, что на мобилизацию 500 тыс. человек необходимо 500 млрд гривен (более $13 млрд). В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа называла цифру около 720 млрд гривен (свыше $19 млрд). Однако в действительности, по оценкам Дубогрыза, "обе цифры занижены".

"По моим расчетам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тыс. новых мобилизованных - это примерно 360 млрд гривен (более $9 млрд - прим. ТАСС) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия и так далее. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше. 1,2-1,3 трлн гривен", - сказал эксперт.

При этом он не исключил, что для решения проблемы придется включать печатный станок. "Мы не можем избежать мобилизации, даже если у нас не будет денег. Если денег не будет, нам придется их печатать", - считает он.

Эксперт также заявил о необходимости не замалчивать проблемы с финансированием в контактах с Западом. "Нам не то что некуда сокращать государственные расходы, нам нужно их увеличивать .<...> Западным партнерам следует доносить, что наша экономика не в хорошем состоянии, у нас проблемы и нам нужна их помощь", - сказал он.

Финансирование мобилизации

В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что потребует свыше $13 млрд. Комментируя это заявление, глава Минфина Сергей Марченко отметил, что мобилизация полумиллиона человек приведет к потере налоговых доходов и сокращению ВВП. При этом, поскольку все меры по сокращению бюджетных невоенных расходов исчерпаны, дополнительные возможности для их урезания отсутствуют. Нет ресурса и для значительного увеличения внутренних займов, пояснил он, возложив все надежды на помощь США и ЕС.

В свою очередь Пидласа посчитала, что мобилизация 500 тыс. человек может стоить Киеву около 720 млрд гривен (свыше $19 млрд). По ее оценке, это около 22,5% всех расходов Украины в 2024 году и 41% расходов на оборону. Она напомнила также, что на потребности обороны Киев может направлять только собственный ресурс, "то есть деньги международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии".

Депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ранее подчеркивал, что в бюджете Украины нет средств для мобилизации полумиллиона человек. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.08.2022
Шольц заявил, что восстановление Украины потребует больших средств, чем план Маршалла
16.03.2022
The Spectator: сила России – не в могуществе войск, а в некомпетентности ее врагов
21.10.2020
К Трампу на поклон
04.01.2019
Дипломатия в условиях изоляции России
17.02.2017
Пушков ожидает, что Мюнхенская конференция пройдет "с позиции разума"
28.06.2016
Индия получит доступ к технологиям израильской ПРО "Хец-2"
25.04.2014
Президент Эстонии о начале новой эпохи в мировой политике и о том, что делать НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 05:35
  • 21
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 13.02 23:46
  • 59177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 14:12
  • 0
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ