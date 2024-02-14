Эксперт: мобилизация 500 тыс. человек может стоить Украине свыше $34 млрд

Украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз отметил, что необходимо не замалчивать проблемы с финансированием в контактах с Западом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мобилизация 500 тыс. человек обойдется Украине в несколько раз дороже, чем та сумма, которую озвучивал ранее президент страны Владимир Зеленский, и может достичь 1,3 трлн гривен (свыше $34 млрд). Такое мнение высказал украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз в интервью телеканалу "Эспресо".

По словам эксперта, ранее Зеленский заявлял, что на мобилизацию 500 тыс. человек необходимо 500 млрд гривен (более $13 млрд). В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа называла цифру около 720 млрд гривен (свыше $19 млрд). Однако в действительности, по оценкам Дубогрыза, "обе цифры занижены".

"По моим расчетам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тыс. новых мобилизованных - это примерно 360 млрд гривен (более $9 млрд - прим. ТАСС) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия и так далее. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше. 1,2-1,3 трлн гривен", - сказал эксперт.

При этом он не исключил, что для решения проблемы придется включать печатный станок. "Мы не можем избежать мобилизации, даже если у нас не будет денег. Если денег не будет, нам придется их печатать", - считает он.

Эксперт также заявил о необходимости не замалчивать проблемы с финансированием в контактах с Западом. "Нам не то что некуда сокращать государственные расходы, нам нужно их увеличивать .<...> Западным партнерам следует доносить, что наша экономика не в хорошем состоянии, у нас проблемы и нам нужна их помощь", - сказал он.

Финансирование мобилизации

В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что потребует свыше $13 млрд. Комментируя это заявление, глава Минфина Сергей Марченко отметил, что мобилизация полумиллиона человек приведет к потере налоговых доходов и сокращению ВВП. При этом, поскольку все меры по сокращению бюджетных невоенных расходов исчерпаны, дополнительные возможности для их урезания отсутствуют. Нет ресурса и для значительного увеличения внутренних займов, пояснил он, возложив все надежды на помощь США и ЕС.

В свою очередь Пидласа посчитала, что мобилизация 500 тыс. человек может стоить Киеву около 720 млрд гривен (свыше $19 млрд). По ее оценке, это около 22,5% всех расходов Украины в 2024 году и 41% расходов на оборону. Она напомнила также, что на потребности обороны Киев может направлять только собственный ресурс, "то есть деньги международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии".

Депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ранее подчеркивал, что в бюджете Украины нет средств для мобилизации полумиллиона человек.