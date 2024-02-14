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ТАСС

Маск считает невозможным поражение России на Украине

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Бизнесмен также призвал жителей США "связаться со своими избранными представителями" по поводу пакета мер по поддержке Украины, который обсуждается в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Россия "никоим образом" не потерпит поражение в конфликте на Украине. Выдержки из онлайн-конференции на платформе X Spaces с участием бизнесмена и нескольких сенаторов-республиканцев приводит агентство Bloomberg.

По его информации, в ходе дискуссии сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон подчеркнул, что те, кто ожидают победу Киева, "живут в мире фантазий".

В этом контексте Маск также призвал жителей США "связаться со своими избранными представителями" по поводу пакета мер по поддержке Украины, который обсуждается в Конгрессе. "Эта выплата не поможет Украине. Затягивание войны не поможет Украине", - указал он. При этом Маск решительно отверг обвинения некоторых американских политиков в его адрес, что тот якобы в последнее время стал "апологетом Путина", назвав их "абсурдными".

С начала СВО США передали Украине более 60 траншей военной помощи. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
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