Эксперты заявили, что затраты НАТО на оборону составляют 50% от общемировых

В Международном институте стратегических исследований уточнили, что причиной увеличения трат альянса на оборону стал конфликт на Украине, показавший, что "производственные мощности западных стран атрофировались"

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Вложения стран НАТО в оборонную промышленность возросли из-за конфликта на Украине и сейчас составляют половину от общемирового уровня. Об этом говорится в обзоре военных потенциалов стран мира, опубликованном Международным институтом стратегических исследований (IISS).

"Расходы на оборону стран - членов НАТО, возглавляемых Соединенными штатами, увеличились до 50% от общемирового показателя", - указывают эксперты организации. Уточняется, что причиной увеличения трат альянса на оборону стал конфликт на Украине, показавший, что "производственные мощности [западных стран] атрофировались". Теперь странам НАТО приходится "устранять системные изъяны", которые возникли в результате недостаточного уровня инвестиций на протяжении многих лет.

При этом, по данным, IISS совокупные оборонные расходы Китая, России и Индии немногим превышают 20% от общемировых.

Ранее испанская газета EL PAÍS сообщила, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила мощности по производству военной техники, тогда как европейская оборонная промышленность движется медленными темпами.

Задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.