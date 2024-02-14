Войти
ТАСС

Эксперты заявили, что затраты НАТО на оборону составляют 50% от общемировых

219
0
0
Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

В Международном институте стратегических исследований уточнили, что причиной увеличения трат альянса на оборону стал конфликт на Украине, показавший, что "производственные мощности западных стран атрофировались"

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Вложения стран НАТО в оборонную промышленность возросли из-за конфликта на Украине и сейчас составляют половину от общемирового уровня. Об этом говорится в обзоре военных потенциалов стран мира, опубликованном Международным институтом стратегических исследований (IISS).

"Расходы на оборону стран - членов НАТО, возглавляемых Соединенными штатами, увеличились до 50% от общемирового показателя", - указывают эксперты организации. Уточняется, что причиной увеличения трат альянса на оборону стал конфликт на Украине, показавший, что "производственные мощности [западных стран] атрофировались". Теперь странам НАТО приходится "устранять системные изъяны", которые возникли в результате недостаточного уровня инвестиций на протяжении многих лет.

При этом, по данным, IISS совокупные оборонные расходы Китая, России и Индии немногим превышают 20% от общемировых.

Ранее испанская газета EL PAÍS сообщила, что западные страны серьезно обеспокоены тем, что Россия столь быстро увеличила мощности по производству военной техники, тогда как европейская оборонная промышленность движется медленными темпами.

Задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
02.06.2023
"Сходит с ума". Французы пришли в ужас от речи Макрона про Украину
01.06.2023
Американский посол в Нью-Дели: Вашингтон рассчитывает на вступлении Индии в «НАТО Плюс»
23.05.2023
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
24.03.2022
Конфликт на Украине подстегнет производство Су-57
22.03.2022
Китайцы о претензиях НАТО из-за Украины: Америка на все отвечает бомбами
21.02.2022
Военные атташе 16 стран наблюдали за финальным розыгрышем учения "Союзная решимость-2022"
30.04.2019
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 05:35
  • 21
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 13.02 23:46
  • 59177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 14:12
  • 0
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ