Байден заявил, что у украинских военных кончаются боеприпасы

Президент США отметил, что американские "союзники и противники" следят за дальнейшими шагами Конгресса в отношении законопроекта

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Американские власти получают сообщения о том, что у украинских военных на линии боевого соприкосновения кончаются боеприпасы. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Как он отметил, поступают "сообщения о том, что у украинских военных на линии фронта кончаются боеприпасы в то время, как российские силы продолжают атаки". "Цена бездействия растет с каждым днем, особенно на Украине", - подчеркнул Байден. Он высказался за то, чтобы Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю.

Байден полагает, что американские "союзники и противники" следят за дальнейшими шагами Конгресса в отношении законопроекта.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ранее называл законопроект "заведомо непроходным".