Сырский проинформировал американских генералов о приоритетах и планах ВСУ

Министр обороны страны Рустем Умеров отметил, что среди приоритетов, озвученных новым главкомом, оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки военных, доукомплектование бригад и создание новых, а также обеспечение потребностей в вооружении и технике

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров рассказали о планах и приоритетах украинской армии на 2024 год верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

"Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком [Сырский] озвучил приоритеты. Среди них - оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике", - написал Умеров на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что стороны также обсудили увеличение в украинской армии числа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам и обеспечение ротации военнослужащих на передовой.

Ранее Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF заявил, что ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ к обороне. По его словам, украинская армия, помимо прочего, будет пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и РЭБ для удержания подготовленных рубежей обороны.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Сырского, который до этого был командующим Сухопутными войсками ВСУ. Был заменен и ряд других военачальников. Новое военное командование Украины начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях - от Генштаба до отдельных подразделений.