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Российская газета

Западные инженеры погибли при ударе по заводу дронов в Николаеве

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Николаев
Николаев.
Источник изображения: Antonina Tadeush/ Shutterstock/ FOTODOM

В результате массированного налета беспилотников на военный завод в Николаеве погибли западные специалисты, занимавшиеся организацией производства и настройкой дронов.

Удар по заводу "Экватор", перепрофилированному на выпуск малых и средних беспилотников для нужд ВСУ, был нанесен в ночь на 8 февраля. Российское подполье в Николаеве сообщило о трех взрывах. Первый произошел в цеху, где собирали дроны. Второй - в общежитии для рабочих и иностранных инженеров, помогавших собирать и настраивать беспилотники. Третий, самый мощный зафиксирован в центральной части завода, где стояли джипы с армейскими номерами и военная техника.

Иностранные специалисты играют важную роль в обеспечении боеспособности ВСУ - в первую очередь, помогая украинским военным в эксплуатации высокотехнологичного западного оборудования. Ярким примером такой помощи служат зенитные комплексы MIM-104 Patriot. Без помощи Запада ВСУ не смогли бы ввести их в эксплуатацию раньше середины 2024 года, однако американские системы ПВО заработали в начале 2023-го. Практически с самого начала СВО, с апреля 2022 года на украинской стороне действует британская морская пехота, пишет Military Watch Magazine.

Россия знает о работе иностранцев на стороне противника и не упускает возможности напомнить об этом. 16 января русская высокоточная ракета прилетела в штаб-квартиру французских наемников в Харькове. Порядка 60 боевиков погибли, еще как минимум 20 оказались в больнице. Теперь вот Николаев...

Возможности России по бомбардировке глубоких украинских тылов неуклонно расширяются, поскольку ее военная промышленность в несколько раз увеличила объемы производства необходимых систем, напомнил MWM.

Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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