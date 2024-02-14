Что забыла нацгвардия США в Арктике.

Появление национальной гвардии США в любой точке Земли всегда связано со стратегическим развертыванием американских вооруженных сил. Еще бы, ведь основными задачами американских нацгвардейцев является не помощь местным властям в подавлении протестов, как многие считают, а в защите государственных интересов США за рубежом, включая военную силу.

Для понимания, нацгвардия США, личный состав которой сейчас насчитывает более 500 тыс. человек, не является «бутафорским» видом ВС. В ее состав входит 8 дивизий (в том числе одна бронетанковая), 17 штабов, 13 региональных командований, 15 бригад, 42 артиллерийских дивизиона, 40 инженерных батальонов, 11 ракетных дивизионов и 12 учебных дивизий и т.д.

Сегодня особый интерес у нацгвардейцев вызывает скандинавские страны. Так, руководитель бюро национальной гвардии США генерал армии Дэниел Хокансон посетил Данию, Швецию, Финляндию и обрисовал «аборигенам» способность оказать им помощь в выполнении широкого спектра задач. Яснее говоря, поставил местные власти перед фактом скоро развертывания своих сил на их территории.

«Национальная гвардия составляет пятую часть объединенных сил. У нас восемь дивизий и 90 авиационных крыльев. Мы являемся боевым резервом вооруженных сил и можем использовать нашу подготовку, персонал и оборудование для наращивания потенциала США и повышения совместимости с партнерами», – сообщил Хокансон.

«Королевство Дания имеет стратегическое значение для НАТО, да и всего региона», – подчеркнул Хокансон.

Одним из практических и стратегических преимуществ, которые Хокансон видит в партнерстве с Данией, является возможность для американских гвардейцев использовать Гренландию и Фарерские острова, принадлежащие Королевству Дания.

Причем Гренландию рассматривают по большей части как полигон для обучения личного состава действиям в зимних условиях. Для этого в ноябре 2023 года Дания и США подписали соглашение об организации в Гренландии совместной подготовки ВС Дании и нацгвардии США. Интересно, что подготовка предусмотрена исключительно на 2024-2025 годы.

«Для гвардейцев было бы чрезвычайно полезно пройти обучение в Гренландии и развить возможности для действий в арктических условиях» – считает Хокансон.

Для понимания, в столице Гренландии городе Нуке дислоцируется объединенное арктическое командование Дании. Там же расположен аэродром, который рассчитывают использовать для переброски подготовленных «отморозков» прямиков в «горячие» точки.

«Для достижения оперативных результатов в Арктике необходимы опыт и подготовка», – сказал он.

Уже в декабре года Копенгаген и Вашингтон завершили подписание соглашения о сотрудничестве в области обороны, которое сегодня позволяет использовать территорию Данию для стратегического развертывания американских войск.

Хотелось бы отметить, что американцы Данию и ее остров Гренландия используют не первый год. Там расположена американская космическая база Питуффик (Туле), вместительность до 10 тыс. человек. Более того, здесь могут дислоцироваться стратегические бомбардировщики B-52 с ядерным оружием на борту.

Более того, в ходе сентябрьских учений Arctic Light-23 в Гренландии побыло 106-е спасательное крыло (Нью-Йорк). Для накопления запасов вооружения в Гренландии и Арктике активно задействуют 109-е авиакрыло гвардии (Нью-Йорк). Для этого пилоты эксплуатируют уникальный самолет LC-130 Hercules с лыжным оборудованием.

В свою очередь, Фарерские острова для Вашингтона интересны исключительно как военная база. Остров используется как координационный центр для развертываемой группировки, ведения мониторинга воздушного и морского пространства, а также как склады заблаговременного хранения вооружения. Здесь особого внимания заслуживает аэропорт Вагар, который с началом потенциального конфликта будет использован в качестве площадки подскока для американских ВВС. К сведению, Вагар был построен британцами еще в 1942 году в исключительно военных целях. После он был заброшен почти на два десятилетия, и восстановлен лишь в годы «холодной войны».

Как видим, ситуация с военной безопасностью в Северной Европе ухудшается, особенно в свете последних событий и усиливающегося военного присутствия США в регионе. Развертывание военных баз и заключение договоров о военном сотрудничестве между США, Данией и другими скандинавскими странами, а также проведение цикла крупных учений в арктическом регионе свидетельствуют о растущей напряженности и подготовки к возможным вооруженным конфликтам.

Павел Ковалев