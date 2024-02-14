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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности

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США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности.
Источник изображения: belvpo.com

На протяжении последних нескольких месяцев мы стали свидетелями, как, прокатившаяся по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная кампания об угрозе нападения России, создала панику среди населения. Подтверждением стали опубликованные данные Шведского агентства по ЧС, согласно которым количество просмотров карты бомбоубежищ в стране за январь прошлого года увеличилось более чем на 3500%, а запросы в интернете «Что делать, если завтра война» на 900%. Поводом для паники, кроме как изречений военно-политического руководства Швеции, Норвегии и Финляндии, стали подписанные отдельные оборонные соглашения США с этими странами.

Очевидно, что это спланированная информационная кампания, которая не только оправдывает подготовку военных компонентов для развязывания войны против России, но и создает среди местного населения необходимое общественное мнение.

Стоит отметить, что намерения Штатов по подписанию отдельных оборонных соглашений легко увязываются с концепцией минобороны для Арктики, названной «Арктическая доктрина», которая была принята еще в 2016 году и направлена на блокирование российского Северного морского пути. Ранее мы уже отмечали, что в ближайшее время развернется битва за Арктику и, что особую роль в ней займут Скандинавские страны.

Между тем, США не ограничились подписанием оборонных соглашений с финнами, шведами и датчанами. Так, 2 февраля американцы, «вдруг», подписывают дополнение к оборонному соглашению с Норвегией (первое было подписано в июне 2022 года), в рамках которого еще ряд объектов попадают под юрисдикцию США. На них остановимся поподробнее.

Согласно новому документу, американцы получают доступ к:

аэродромам: Andøya, Ørland и Bardufoss;

военной базе Haakonsvern;

аэродрому и гарнизону Værnes;

гарнизону Setermoen, полигону для стрельбы и тренировок;

объектам тыловой инфраструктуры в Osmarka и Namsen.

Ранее, согласно договоренностям, в соглашение были включены четыре объекта:

  1. Военный аэродром Rygge (США инвестируют два миллиарда крон в здания и другую инфраструктуру в аэропорту Рюгге);
  2. Военный аэродром Evenes (для размещения самолетов морского наблюдения типа P-8 Poseidon);
  3. Военно-морская база Ramsund. (с расширенными причалами, складами и мастерскими для размещения и технического обслуживания кораблей НАТО);
  4. Военный аэродром Sola.

Отметим, что в Норвегии США располагают шестью хранилищами военной техники (они расположены в горной местности центрального региона страны Тронделаг). Данный регион имеет развитое транспортное сообщение со шведским Эстерсундом. Именно там будет находиться американская база хранения ВВСТ, и, возможно, ГСМ.

Примечательно, что запасы вооружения, транспортных средств, боеприпасов и другого имущества находятся в Норвегии с 1981 года. Хранилища, оборудованные в скалах, находятся в ведении морской пехоты США.

Кроме того, ВВСТ периодически обновляется, так в 2003 году для вторжения в Ирак было изъято более 6 тыс. единиц техники, а в 2012 году хранилища были модернизированы с учетом требований к проведениию воздушной и наземной операций кмп США.

По расчетам военных, хранящаеся в этих пещерах ВВСТ и ЗМС могут обеспечивать действия экспедиционного корпуса численностью около 15 тыс. морпехов США на протяжении 30 суток. На данный момент заполняемость объекта составляет примерно 70-80%, и планируется, что в ближайшей перспективе пещеры будут заполнены почти на 100%.

Необходимо отметить, что в пещерах хранится разнообразная техника, в том числе танки M1A1 Abrams, плавающие БТР AAV7 , БРМ LAV-25, различные грузовики LVSR, MTVR и HMMWV, эвакуационные машины, артиллерийские системы, строительные и землеройные машины и многое другое.

Таким образом, учитывая разработку устава, ориентированного на ведение боевых действий за Полярным кругом, восполнение ЗМС и подготовка военной инфраструктуры Скандинавских стран, в целом, вписывается в парадигму США, готовящуюся к войне в Арктике.

Видео смотрите на телеграм БелВПО.

Николай Крылов

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Страны
Ирак
Норвегия
Россия
США
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Швеция
Продукция
HMMWV
LAV-25
LVSR
M1 Abrams
P-8 Poseidon
Проекты
Piranha
Арктика
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